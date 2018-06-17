Третий селевой поток за сутки сошел в Карачаево-Черкесии

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Три селевых потока сошли за сутки из-за сильных дождей на автодороги в горных и предгорных районах Карачаево-Черкесии, погибших и пострадавших нет.

"Накануне в 23:10 мск в результате сильного ливневого дождя произошел сход селя на автодорогу "Карачаевск - Учкулан". Движение на этом участке дороги перекрыто. На место происшествия выдвинулись силы и средства Карачаевского дорожного ремонтно-строительного управления", - сообщил в воскресенье агентству "Интерфакс-Юг" сотрудник ГУ МЧС России по КЧР.

В этот же день в Карачаевском районе КЧР около 17:30 мск федеральную автодорогу А-155 "Черкесск - Домбай", ведущую к курортам Домбай и Теберда в Карачаево-Черкесии, перекрыл сошедший селевой поток. На трассу сошло около 2 тыс. кубометров грунта, перекрыв около 100 м дорожного полотна трасы.

Часом ранее селевой поток перекрыл движение на автодороге "Рожкао - Курджиново" в Урупском районе КЧР. Однако уже к 19:30 мск автодорогу расчистили и восстановили движение.

Дорожные службы планируют ликвидировать последствия сходов селевых потоков на трассах "Черкесск - Домбай" и "Карачаевск - Учкулан" до конца дня 17 июня. Работы по очистке дорог начнутся с наступлением светлого времени суток.

В настоящее время на подъездах к местам схода селей дежурят сотрудники ГИБДД.

Вместе с тем ГУ МЧС России по КЧР призвало жителей и гостей Карачаево-Черкесии временно воздержаться от поездок в этих направлениях.