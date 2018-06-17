В Якутии возбуждено дело в связи с отравлением 21 человека на выпускном

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В Якутии возбуждено уголовное дело по факту отравления 21 человека, в том числе 13 несовершеннолетних, в селе Хоро на школьном выпускном вечере, сообщили в воскресение в следственном управлении СКР по республике Саха (Якутия).

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей)", - говорится в сообщении регионального СК.

Уточняется, что 10 июня в селе Хоро Верхневилюйского района десять человек, в том числе двое несовершеннолетних выпускников, "употребили пищу на школьном банкете для выпускников Хоринской средней общеобразовательной школы". По окончании мероприятия оставшиеся после банкета продукты взрослые унесли домой и съели вместе с несовершеннолетними членами своих семей.

Позже, в период с 12 по 16 июня в инфекционное отделение Верхневилюйской центральной районной больницы был госпитализирован 21 человек, в том числе 13 несовершеннолетних, с диагнозом: острая кишечная инфекция.