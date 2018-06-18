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Минобороны заменит военные кафедры в вузах на учебные центры

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Единые военные учебные центры (ВУЦ) будут созданы в рамках оптимизации структуры военной подготовки в гражданских вузах России, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра обороны РФ Николай Панков.

"Родилась идея для всех видов военной подготовки создать в гражданских вузах единую унифицированную структуру под названием "Военный учебный центр". Он будет реализовывать все три программы военного обучения (существующие сегодня - "ИФ-АВН"): подготовка офицеров запаса, кадровых офицеров, солдат и сержантов запаса", - сказал Н.Панков.

По его словам, новая концепция была согласована с ректорским сообществом, подготовленный затем законопроект "не получил ни одного замечания".

"Мы очень спокойно его вносили, исходя из того, что нисколько не вредим военной подготовке студентов в гражданских вузах. Ни в одном вузе не предполагается сокращать военную подготовку студентов, а наоборот количество вузов, где есть военные кафедры, только увеличивается", - подчеркнул Н.Панков.

Н.Панков пояснил, что до 2008 года в гражданских вузах РФ существовали лишь программы подготовки офицеров запаса. "И реализовывали эти программы только военные кафедры. В 2008 году, - сказал Н.Панков, - мы "дозрели" до очень серьезного, абсолютно нехарактерного для нашей армии решения - организовать подготовку кадровых офицеров по инженерным, технологичным, наукоемким специальностям в гражданских вузах. В дополнение к военным кафедрам в гражданских вузах появились учебно-военные центры (УВЦ)".

В 2014 году, напомнил он, в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин озвучил идею организации подготовки в гражданских вузах солдат, сержантов, матросов и старшин запаса. "Мы, - сказал Н.Панков, - часто говорим применительно к этому виду подготовки как о военной службе по призыву "в рассрочку".

Таким образом, констатировал Н.Панков, с 2008 года в вузах существует две структуры - военная кафедра и учебно-военный центр. Они работают в одних учебных аудиториях, на одних полигонах, на одном вооружении, на одной военной технике, в конечном счёте, выполняя сходные задачи. Среди минусов сложившейся к сегодняшнему дню системы военной подготовки он назвал также отсутствие единого руководства военной подготовкой в вузе и необходимость согласования совместного использования учебно-материальной базы.

Перспективная структура, подразумевающая создание ВУЦ на базе существующих военных кафедр и УВЦ, позволит повысить эффективность руководства военной подготовкой, рационально использовать учебно-материальную базу, сказал Н.Панков.

При этом он подчеркнул, что будут сохранены и существующие ныне программы военной подготовки, и их объём.

Н.Панков отметил также, что сегодня военную подготовку в гражданских вузах проходит более 61 тыс. студентов. По подготовке кадровых офицеров - 10,5 тысяч, офицеров запаса - 34,2 тысячи, сержанты и солдаты запаса - 16,5 тысяч. И вот эти пропорции будут сохраняться.

"Но у нас объем студентов, проходящих военную подготовку, растёт. В связи с этим, пояснил Н.Панков, и родилась идея создать в гражданских вузах ВУЦы", - повторил Н.Панков.

5 июня на сайте правительства РФ было опубликовано распоряжение кабинета министров о внесении в Госдуму законопроекта, которым предлагается заменить несколько существующих видов структурных подразделений военной подготовки в вузах на единый вид подразделений военной подготовки - ВУЦ.

В справке к распоряжению отмечается, что целью законопроекта является повышение эффективности управления процессом обучения студентов вузов по имеющимся направлениям военной подготовки.

В справке поясняется, что в настоящее время в ряде вузов военная подготовка проводится в учебных военных центрах по программам подготовки кадровых офицеров для прохождения военной службы по контракту, на военных кафедрах, на факультетах военного обучения по программам военной подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин запаса и солдат, матросов запаса.

"Таким образом, действуют несколько видов структурных подразделений военной подготовки студентов", - информирует правительство.

"С целью более эффективного совместного использования имеющейся у этих подразделений учебно-материальной базы, учебного вооружения и военной техники законопроектом предлагается заменить несколько существующих видов структурных подразделений военной подготовки в вузах на единый вид подразделений военной подготовки - военные учебные центры", - сказано в документе.

По данным правительства, создание ВУЦ будет проводиться в рамках существующего кадрового заказа и не предусматривает увеличения общего числа граждан, привлекаемых к военной подготовке.

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Теги: Минобороны РФ, образование
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