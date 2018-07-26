Дума приняла закон о замене военных кафедр в вузах едиными учебными центрами

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Госдума в четверг приняла закон о создании в вузах единого вида подразделений военной подготовки - военных учебных центров (ВУЦ).

Несколько ныне существующих видов подразделений военной подготовки в вузах заменяются на единую структуру - ВУЦ.

По данным правительства, инициировавшего принятие этого закона, создание ВУЦ будет проводиться в рамках существующего кадрового заказа и не предусматривает увеличения общего числа граждан, привлекаемых к военной подготовке.

Ранее замминистра обороны РФ Николай Панков, сообщил журналистам, что единая унифицированная структура под названием "Военный учебный центр" будет реализовывать все три программы военного обучения, существующие сегодня: подготовка офицеров запаса, кадровых офицеров, солдат и сержантов запаса.

По его словам, новая концепция была согласована с ректорским сообществом, подготовленный затем законопроект "не получил ни одного замечания".

Панков отметил также, что сегодня военную подготовку в гражданских вузах проходит более 61 тыс. студентов. По подготовке кадровых офицеров - 10,5 тысяч, офицеров запаса - 34,2 тысячи, сержанты и солдаты запаса - 16,5 тысяч. И вот эти пропорции будут сохраняться.

Поправка о статусе

При втором чтении в документ была внесена поправка в закон "О статусе военнослужащих". В соответствии с ней уточняется перечень военнослужащих, при предоставлении которым жилого помещения, в том числе служебного жилого помещения, возникает "право на дополнительную общую площадь жилого помещения в пределах от 15 до 25 квадратных метров".

Эта льгота распространяется на имеющих воинское звание полковник, ему равное и выше, проходящих военную службу либо уволенных с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями. В эту же категорию включены командир воинской части, военнослужащий, имеющий почетное звание РФ, военнослужащий - преподаватель военной профессиональной образовательной организации или военной образовательной организации высшего образования, военного учебного центра при государственной образовательной организации высшего образования, военнослужащий - научный работник, имеющий ученую степень и (или) ученое звание.