"Единая Россия" официально выдвинула Александра Усса кандидатом в губернаторы Красноярского края

В субботу ожидается внесение законопроекта в Госдуму Подробнее

При взаимодействии с бизнесом власть разработает нужные подзаконные акты, уверен министр Подробнее

Проверка началась после убийства многодетной матери в Псебае, которое вызвало большой общественный резонанс Подробнее

После громкого убийства на Кубани возобновили десятки незаконно закрытых дел

16 июня 01:53

В автоаварии с микроавтобусом в Астраханской области пострадали 12 человек

В их числе двое детей Подробнее

15 июня 14:33

Матвиенко исключила повышение НДС за счет граждан

Спикер Совфеда уверена, что малообеспеченные россияне не почувствуют двухпроцентного роста ставки Подробнее

15 июня 13:49

Чайка снова выступил за создание единого Следственного комитета при прокуратуре

Следственный комитет оформился как самостоятельное ведомство в 2011 году Подробнее

15 июня 12:40

Песков прокомментировал обещание Путина не повышать пенсионный возраст

Пресс-секретарь отметил, что с 2005 года ситуация в стране изменилась Подробнее

15 июня 09:56

Застреливший бывшую жену житель Новокузнецка покончил с собой

Мужчина выстрелил в экс-супругу на крыльце офисного здания, после чего забаррикадировался в нем Подробнее

15 июня 09:09

Гражданская жена полковника Захарченко подала в суд на банк