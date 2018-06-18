"Единая Россия" официально выдвинула Александра Усса кандидатом в губернаторы Красноярского края

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Делегаты красноярской региональной конференции "Единой России" выдвинули Александра Усса кандидатом на выборах губернатора Красноярского края, сообщается на официальном портале регионального отделения партии.
"По итогам голосования за кандидатуру Александра Усса свои голоса отдали 85% делегатов конференции", - говорится в сообщении.
Еще одним кандидатом была библиотекарь и секретарь первичного отделения ЕР красноярской деревни Скрипачи Вера Наумова. За нее проголосовали 15% участников конференции.
Выдвижение кандидатов на пост губернатора в крае стартовало 9 июня.
Выборы главы региона пройдут 9 сентября, в единый день голосования.