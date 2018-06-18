Глава оренбургского Минсельхоза арестован по подозрению в хищении

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Оренбурга избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Михаила Маслова, подозреваемого в хищении бюджетных средств, сообщил агентству "Интерфакс" представитель суда.

"Арестован до 14 августа", - сказал собеседник агентства.

На такой же срок был арестован и второй подозреваемый по делу - руководитель оренбургского ООО "Селекционно-гибридный центр "Вишневский" Виктор Железнов.

Ранее сообщалось, что Маслов и Железнов были задержаны 14 июня в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным СКР, в 2015-2016 годах в Оренбургской области представители одной из организаций агропромышленного комплекса - ООО "СГЦ "Вишневский" - похитили более 100 млн рублей, выделенные из федерального и регионального бюджетов в качестве субсидий. По версии следствия, к хищению причастны задержанные в Оренбурге Маслов и Железнов.

15 июня стало известно, что губернатор Оренбуржья Юрий Берг временно отстранил Маслова от должности до принятия в отношении него окончательного процессуального решения по уголовному делу.