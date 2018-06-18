Умер отбывавший наказание в колонии основатель Мособлбанка

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Основатель Мособлбанка Анджей Мальчевский, осужденный в 2016 году на четыре года заключения по делу о хищении 70 млрд рублей, скончался после того, как почувствовал себя плохо в колонии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-бюро управления ФСИН по Рязанской области.

"13 июня 2018 года осужденный Мальчевский обратился в медицинскую часть исправительного учреждения, где он отбывал наказание, с жалобами на плохое самочувствие", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

По данным УФСИН, при осмотре Мальчевского следов насилия или отравления не обнаружили.

"В тот же день в срочном порядке осужденный был госпитализирован в Рязанскую областную клиническую больницу. Однако состояние больного не улучшилось. 16 июня он скончался", - сообщили в УФСИН.

В апреле 2016 года Измайловский суд Москвы приговорил Мальчевского к четырем годам лишения свободы и штрафу в 400 тыс. рублей по делу о мошенничестве на 70 млрд рублей. Ранее банкир признал вину и заключил сделку с правосудием.

По версии следствия, с января 2010 года по май 2014 года Мальчевский в составе организованной группы обманным путем похитил деньги, принадлежащие Мособлбанку, - 68 млрд рублей.

Мошенничество было совершено путем списания средств со счетов вкладчиков банка - физических лиц - на расчетные счета организаций банковского холдинга. Зачисление денег на счета подконтрольных организаций происходило под видом совершения банком сделок с вкладчиками. Впоследствии обвиняемые распоряжались похищенным по своему усмотрению, сообщили в Генпрокуратуре.