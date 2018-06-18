Рособрнадзор отчитался о проведении ЕГЭ по биологии и иностранным языкам

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Экзамен по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам прошли без серьезных сбоев и утечек контрольных заданий, сообщили в Рособрнадзоре.

"Основные сроки проведения экзаменов почти завершены. Как и предыдущие экзамены, ЕГЭ по биологии и иностранным языкам прошли штатно", - сообщил заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев, чьи слова приводит пресс-служба ведомства в понедельник.

По данным Рособрнадзора, заявления на участие в ЕГЭ по биологии подали более 140 тысяч человек, в том числе 138 тысяч выпускников текущего года. Для проведения ЕГЭ по этому предмету были задействованы 2864 пунктов проведения экзаменов (ППЭ).

В то же время заявление на участие в письменном экзамене по иностранному языку подали более 86 тысяч человек, из которых около 83,5 тысяч выбрали английский язык. Для проведения ЕГЭ по английскому языку было задействовано 2357 ППЭ. Экзамен по немецкому языку планировали сдавать 1758 участников, по французскому - 948, по испанскому - 153 человека.

Минимальный балл на ЕГЭ по биологии составляет 36 баллов, на ЕГЭ по иностранному языку - 22 балла. Свои результаты участники экзамена по биологии узнают не позднее 4 июля, участники ЕГЭ по иностранному языку - не позднее 5 июля, уточнили в Рособрнадзоре.

В России продолжается основная волна ЕГЭ, все традиционно массовые экзамены, в том числе математика, русский язык и обществознание, завершились без технологических сбоев и утечек заданий в сеть интернет, подчеркивали организаторы. В среду школьникам еще предстоит ЕГЭ по литературе и физике.

Далее с 22 июня по 2 июля расписанием ЕГЭ предусмотрены резервные дни сдачи.