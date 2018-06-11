В Рособрнадзоре опровергли информацию об аннулировании итогов ЕГЭ по математике

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Рособрнадзоре назвали фейком информацию об аннулировании результатов единых государственных экзаменов по информатике, математике базового уровня, говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс".

Там отметили, что сообщение об аннулировании якобы было размещено на сайте Федерального института педагогических измерений, учреждения, подведомственного Рособрнадзору и занимающегося созданием заданий ЕГЭ. В пресс-службе подчеркивают, что это сообщение, распространяемое в соцсетях, является фейком.

"Данная информация не соответствует действительности, экзамены прошли без сбоев и серьезных нарушений. Рособрнадзор еще в субботу направил результаты этих экзаменов в регионы. Никакой необходимости в аннулировании нет", - подчеркивается в сообщении.

В Рособрнадзоре добавили, что участники первых экзаменов получат свои результаты в ближайшие дни, а сайт Федерального института педагогических измерений работает в обычном режиме.

Основной период ЕГЭ в этом году проходит с 28 мая по 2 июля. На экзамены зарегистрировалось 731 тыс. человек, из них 645 тыс. - выпускники этого года. Это на 28 тыс. больше, чем в прошлом году (703 тыс., 617 тыс. соответственно).