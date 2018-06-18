Самолеты ВВС США и Великобритании провели разведку у западных границ РФ

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Стратегические разведывательные самолеты ВВС США и Великобритании в понедельнике провели очередные многочасовые разведывательные полеты у границ России в регионе Балтики, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, стратегический разведывательный самолет RC-135V с бортовым номером 64-14844 и позывным TOKEN42, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, более трех часов курсировал у границ Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши, а также над международными водами Балтики.

Тем временем, британский разведчик RC-135W с бортовым номером ZZ666 и позывным RRR7210, поднявшийся с авиабазы Уоддингтон в Англии, провел полет вблизи границ Ленинградской и Псковской областей, находясь в воздушном пространстве Эстонии, а затем, перелетев в Литву, длительное время летал у северной границы Калининградской области.

Как сообщалось, накануне вблизи Калининградской области был зафиксирован полет американского самолета дальнего боевого целеуказания и управления ВВС США E-8 Joint Stars. Этот самолет ВВС США, предназначенный для распознавания и классифицирования целей на расстоянии 200 км, осуществлял длительный полет у границ области в небе над Польшей.

Кроме того, в воскресенье стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon провели многочасовые разведывательные полеты вблизи морских границ России на Черном море, в частности, у юго-западного и южного побережья Крыма и Краснодарского края.