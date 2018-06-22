Истребители РФ семь раз за неделю поднимались на перехват иностранных летательных аппаратов

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Воздушную разведку вдоль границ России в течение минувшей недели вели более 20 иностранных летательных аппаратов, сообщает официальный печатный орган Вооруженных сил РФ газета "Красная звезда".
Согласно еженедельной инфографике газеты, истребители из состава дежурных по противовоздушной обороне сил за неделю семь раз поднимались в воздух с целью недопущения нарушения государственной границы России.
"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - отмечается в публикации.