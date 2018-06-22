Истребители РФ семь раз за неделю поднимались на перехват иностранных летательных аппаратов

В вузе, который давал возможность получить российский и британский дипломы, заявляют, что продолжат вести образовательную деятельность Подробнее

Во ФСИН сообщают, что осужденному проводится поддерживающая терапия, принудительно его не кормят Подробнее

Украинский омбудсмен заявила, что у Сенцова в колонии возникли проблемы с сердцем

Эксперты считают, что решение распространяется на эпизод с дачей взятки Алексею Улюкаеву Подробнее

Интервью с писателем было записано еще два месяца назад Подробнее

Первый канал объяснил, почему снял с эфира интервью Познера с Лимоновым

21 июня 14:21

Медведев оценил будущий бюджет ПФР после изменений пенсионной системы

По словам главы правительства, в случае принятия Думой предложений кабмина по повышению пенсионного возраста, бюджет Пенсионного фонда России станет более сбалансированным Подробнее

21 июня 12:19

РКК "Энергия" в конце июня испытает на земле ракетный электродвигатель с йодом

Идея использовать реактивный йод в двигателе появилась еще в 1990-х годах Подробнее

21 июня 10:52

Госдума приняла закон о поправках в бюджет на 2018 год

На первом месте по объему дополнительно выделенных из бюджета средств оказались автомобилестроители Подробнее

21 июня 09:35

Советник Трампа по нацбезопасности займется подготовкой встречи президентов США и РФ

Источники в Вашингтоне сообщают, что Джон Болтон может приехать в Москву уже на следующей неделе Подробнее

21 июня 03:59

Верховный суд РФ определил уважительные причины для переноса митингов

Митинги могут разрешить даже в случае неудобств для посетителей других мероприятий Подробнее

20 июня 16:45

После поправок в УК РФ досрочно освободятся более 100 тысяч человек