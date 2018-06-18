В Москве арестовали четырех иностранцев, приехавших на ЧМ-2018

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Четыре иностранных гражданина, приехавших в качестве болельщиков в Москву на Чемпионат мира по футболу (ЧМ-2018), были задержаны и арестованы по подозрению в совершении различных преступлений. Об этом сообщил представитель столичного управления ФСИН Сергей Цыганков.

"Вчера по постановлениям судебных органов в карантинное отделение следственного изолятора номер 5 (СИЗО-5) поступило четыре иностранных граждан, прибывших в Россию во время проведения Чемпионата мира по футболу и задержанных по подозрению в совершении преступлений", - сказал Цыганков в понедельник "Интерфаксу".

По его словам, при поступлении в учреждение всем подозреваемым были разъяснены их права и обязанности, они ознакомлены с правилами внутреннего распорядка в следственных изоляторах.

"После проведения медицинского осмотра им была предоставлена возможность принять душ и переодеться в чистую одежду. В соответствии с российским законодательством при поступлении в учреждение все подозреваемые и обвиняемые были обеспечены индивидуальным спальным местом, им выданы постельные принадлежности и предметы первой необходимости. Ежедневно им предоставляется прогулка, смена постельного белья осуществляется еженедельно", - сказал представитель УФСИН.

Он подчеркнул, что в СИЗО-5 камеры оборудованы в соответствии с требованиями действующего законодательства.

"Все содержащиеся под стражей, в том числе и иностранные граждане, ежедневно получают трехразовое питание. В каждой камере кроме водопроводной, есть кипяченая вода, которую предоставляют в необходимом для содержащихся под стражей объеме. Приобретение бутилированной воды, продуктов питания и других непродовольственных товаров в учреждении возможно через интернет-магазин", - сказал С.Цыганков.

Также, отметил он, в качестве платных услуг арестанты "имеют возможность посещать спортзал, оборудованный различными тренажерами и спортивным инвентарем, после чего дополнительно принимать душ".

"В штате учреждения работают сотрудники, владеющие иностранными языками, поэтому на все интересующие вопросы иностранные граждане получают компетентные ответы", - сказал Цыганков.

Он напомнил, что в соответствии со статьей 96 Уголовно-процессуального кодекса РФ вопросы предоставления подозреваемым и обвиняемым телефонных разговоров с родственниками входят в компетенцию следственных органов, "которые также уведомляют посольства или консульства государств о задержании их подданных в связи с подозрением в совершении ими преступлений".