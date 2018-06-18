Футбольная команда Саудовской Аравии сообщила об инциденте при перелете в Ростов-на-Дону

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Незначительная техническая неисправность произошла в самолете, который приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону с футболистами Саудовской Аравии на борту, сообщается в официальном твиттер-аккаунте сборной Саудовской Аравии по футболу.

"Саудовская Федерация футбола сообщает, что все члены национальной сборной находятся в безопасности после незначительной технической неисправности самолета, который приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону. Состав сборной, на данный момент, направляется к месту своего жительства", - говорится в сообщении.

В следующем сообщении подчеркивается, что Федерация футбола Саудовской Аравии "опровергает слухи о случившемся пожаре и сообщает, что произошел лишь небольшой инцидент".

Какой именно инцидент, не сообщается.

Ранее СМИ распространили видео, в котором видно, как горит дывигатель самолета.

طائرة المنتخب السعودي تندلع فيها النيران جهة المحرك اثناء هبوطها في مطار روستوف...

الحمدلله الجميع بخير و عافية 🇸🇦💚#معاك_يالأخضر 🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/Dt7UYpLKcA — معن القويعي 🇸🇦 (@MaanAlquiae) June 18, 2018

В пресс-службе ростовского аэропорта "Платов" агентству "Интерфакс" сообщили, что на данный момент не располагают "подтверждением этой (о неисправностях на борту самолета - ИФ) информации".

Футболисты Саудовской Аравии вечером в понедельник прибыли в международный аэропорт Ростова-на-Дону "Платов".