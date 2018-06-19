В Росавиации подтвердили нарушение работы двигателя у самолета сборной Саудовской Аравии

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Росавиация сообщила об инциденте с двигателем самолета сборной Саудовской Аравии, который приземлился в Ростове-на-Дону; пожара не было.

"Самолет А-319 авиакомпании "Россия", экипаж которого выполнял рейс по маршруту Санкт-Петербург - Ростов-на-Дону благополучно приземлился в Ростове-на-Дону в 21:03 мск. На борту самолета находились члены официальной делегации и футбольной команды Королевства Саудовской Аравии. При заходе на посадку произошло событие, связанное с нештатным режимом работы одного из двух маршевых двигателей, сопровождавшееся выбросом пламени из реактивного сопла", - сообщили "Интерфаксу в Росавиации.

По словам представителя ведомства, "это событие в сумерках было замечено пассажирами рейса, которые сняли его на камеры мобильных телефонов".

"При этом, по объяснениям членов летного экипажа, изменений параметров работы двигателя, требовавших его отключения, на приборах в кабине экипажа не отмечалось. Сигнализация о пожаре двигателя не срабатывала, система пожаротушения двигателя не применялась ни в автоматическом ни в ручном режиме. Экипаж самолета произвел посадку при двух работающих двигателях и самостоятельно зарулил к месту стоянки. Пассажиры по трапу аэропорта покинули борт самолета в обычном режиме. Безопасности полета ничего не угрожало", - сказали в ведомстве.

Тем не менее, данное событие по классификации, принятой в Международной организации гражданской авиации (ИКАО), и в гражданской авиации Российской Федерации рассматривается как "инцидент" и подлежит расследованию, сказали в ведомстве.

"Росавиация проведет расследование обстоятельств и причин этого инцидента с участием всех заинтересованных сторон, включая разработчика и изготовителя двигателя", - подчеркнули в Росавиации.