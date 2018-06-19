В России

Дума обсудит проект закона об изучении родных языков

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект об изучении родных языков в школе. Профильный комитет по образованию и науке рекомендовал палате поддержать законопроект при условии его существенной доработки ко второму чтению.

Законопроект был внесен в Госдуму 10 апреля группой депутатов всех фракций. Согласно пояснительной записке, предлагается уточнить, что преподавание и изучение госязыков республик РФ осуществляется на добровольной основе, не в ущерб преподаванию и изучению государственного языка РФ, а право на изучение родного языка из числа языков народов РФ реализуется в пределах возможностей, предоставляемых системой образования с учетом потребностей обучающихся и их родителей.

Глава комитета Вячеслав Никонов ранее сообщил, что комитет предлагает полностью переписать законопроект. Он отметил, что даже версия законопроекта первого чтения не предполагает изучение родных языков в факультативной части учебной программы, она будет в обязательной части, и это будет закреплено в тексте второго чтения.

Законопроект вызвал резонанс в регионах, в том числе в национальных республиках. После этого в Государственной думе была создана рабочая группа по доработке этого законопроекта.

Комитет предлагает учредить Фонд поддержки родных языков, который будет заниматься проблемами науки в этой области, проблемами, связанными с выработкой соответствующих методик образования, вопросами подготовки учебников, пособий по родному языку и родной литературе, вопросами экспертизы этих учебников, вопросами продвижения их через федеральные государственные образовательные стандарты и примерные образовательные программы.

Также комитет предлагает закрепить в законопроекте при его дальнейшей доработке право человека на изучение именно родного языка и на возможность выбора, какой язык является родным. В законопроект предлагается включить норму, обеспечивающую возможность изучения русского языка как родного языка. В настоящее время русский язык в школе изучается как государственный язык РФ, но его нет в перечне родных языков.

Кроме того, предлагается закрепить, что выбор языка образования, родного языка из числа языков народов РФ, государственных языков республик РФ осуществляется на добровольной основе обучающимися, родителями, законными представителями несовершеннолетних обучающихся до получения ими основного общего образования на основании заявлений.

Никонов пояснил, что речь идет о том, чтобы при поступлении в первый класс и в пятый класс родители несовершеннолетних обучающихся подавали заявления о том, на каком языке ребенок хочет обучаться и какой язык он будет изучать в национальных республиках или школах, где изучаются те или иные языки народов РФ.

По его словам, трудно посчитать количество языков, которые есть на территории РФ, тем более, если учитывать наречия, называется цифра около 277 языков. Это не является рекордом, в Индии, например, говорят на более чем 400 языках, в Папуа Новой Гвинее - на более чем 850 языках.

"Но ни в одной стране мира нет такого, чтобы в системе образования изучалось 59 языков, а преподавание шло на 30 языках. Это беспрецедентное достижение нашей страны", - сказал парламентарий.

Он также отметил, что в ряде регионов одновременно с русским есть второй государственный язык. При этом, по словам Никонова, есть и проблемы, и очевидно, что невозможно в любой школе обеспечить преподавание любого родного языка народов РФ и преподавание осуществляется с учетом имеющихся возможностей.

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Теги: Россия, Госдума
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