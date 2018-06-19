В России

Четверо граждан Перу арестованы за кражу у корейца в Пулково

Есть обновление от 11:32

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Суд Петербурга заключил под стражу четверых граждан Перу по делу о краже в аэропорту Пулково, сообщили "Интерфаксу" во вторник в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

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В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что кражу, как полагает следствие, задержанные совершили еще 12 июня в терминале аэропорта "Пулково" у гражданина Кореи. Они забрали его сумку с ноутбуком, планшетом, мобильными телефонами и фотоаппаратом.

"Пострадавший иностранный гражданин сообщил приметы предполагаемого преступника, кроме того, сотрудники полиции по записям камер видеонаблюдения определили, что речь идет о нескольких сообщниках около 50 лет. Они приехали в аэропорт на обычном автобусе", - сказал собеседник агентства.

Подозреваемые были задержаны в центре Петербурга.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" не располагает.

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Теги: Пулково, Перу, Корея
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