Никиту Белых отправят в колонию в сопровождении врача

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Осужденный за коррупцию бывший губернатор Кировской области Никита Белых в связи с состоянием здоровья будет этапирован в колонию в сопровождении медика, сообщил "Интерфаксу" во вторник ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

"В настоящее время он еще в "Лефортово", но из-за проблем со здоровьем, когда он будет этапирован в колонию для отбытия наказания, его будет сопровождать врач", - сказал он.

Как рассказал Мельников, в ходе встречи он поинтересовался у Белых, кем бы он хотел работать в колонии. "Белых в шутку ответил: "наибольший эффект для колонии я бы принес в должности руководителя колонии, может начальника финансовой службы", - рассказал представитель ОНК.

По словам Мельникова, бывший губернатор также рассказал, что отметил 13 июня свой день рождения "уже по традиции грустно", без поздравлений. "Дело в том, что в "Лефортово" ограничен перечень того, что можно передать. Например, в обычное СИЗО в день рождения есть возможность передать торт осужденному или арестованному, а в "Лефортово" нет. Это связано с контингентом "Лефортово", в котором преимущественно содержатся фигуранты резонансных уголовных дел, и поэтому администрация изолятора очень внимательно относится к обеспечению безопасности", - сказал представитель ОНК.

По его мнению, Белых "в теории могу отправить отбывать наказание недалеко от Москвы или в Кировскую область". Однако, подчеркнул Мельников, все будет зависеть от решения ФСИН.

1 февраля Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн рублей за получение взятки в 400 тысяч евро от бизнесмена Юрия Судгаймера (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Вместе с тем суд оправдал его по эпизоду получения взятки в 200 тысяч евро от предпринимателя Альберта Ларицкого.