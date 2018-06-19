Законопроект об изучении родных языков в школе прошел I чтение Думы

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об изучении родных языков в школе.

Законопроект был внесен в Госдуму 10 апреля группой депутатов всех фракций. Согласно пояснительной записке, вносится уточнение, что преподавание и изучение госязыков республик РФ осуществляется на добровольной основе, не в ущерб преподаванию и изучению государственного языка РФ; право на изучение родного языка из числа языков народов РФ реализуется в пределах возможностей, предоставляемых системой образования с учетом потребностей обучающихся и их родителей.

Вместе с тем профильный комитет по образованию и науке предлагает существенно изменить законопроект ко второму чтению.

Председатель комитета Вячеслав Никонов ранее отметил, что даже нынешняя версия законопроекта не предполагает изучение родных языков в факультативной части учебной программы, они будут в обязательной части, и это будет закреплено в тексте второго чтения.

Законопроект вызвал резонанс в регионах, в том числе в национальных республиках. После этого в Государственной Думе была создана рабочая группа по доработке этого законопроекта.

Комитет сформулировал ряд поправок, которые предлагается принять при втором чтении. Так, предлагается учредить Фонд поддержки родных языков, который будет заниматься проблемами науки в этой области, вопросами, связанными с выработкой соответствующих методик образования, подготовки учебников, пособий по родному языку и родной литературе, экспертизы этих учебников ит.д.

Комитет также предлагает закрепить в законопроекте при его дальнейшей доработке право человека на изучение именно родного языка и на возможность выбора, какой язык является для него родным. В законопроект предлагается включить норму, обеспечивающую возможность изучения русского языка как родного языка. В настоящее время русский язык в школе изучается как государственный язык РФ, но его нет в перечне родных языков.

Кроме того, предлагается закрепить, что выбор языка образования, родного языка из числа языков народов РФ, государственных языков республик РФ осуществляется на добровольной основе обучающимися, родителями, законными представителями несовершеннолетних обучающихся до получения ими основного общего образования на основании заявлений.

Никонов пояснил, что речь идет о том, чтобы при поступлении в первый класс и в пятый класс родители подавали заявления о том, на каком языке ребенок хочет обучаться и какой язык он будет изучать в национальных республиках или школах, где изучаются те или иные языки народов РФ.

По его словам, трудно посчитать количество языков, которые существуют на территории РФ, тем более, если учитывать наречия, их более 270. Это не является рекордом, в Индии, например, говорят на более чем 400 языках, в Папуа Новой Гвинее - на более чем 850 языках. "Но ни в одной стране мира нет такого, чтобы в системе образования изучалось 59 языков, а преподавание шло на 30 языках. Это беспрецедентное достижение нашей страны", - сказал парламентарий.

Он отметил, что в ряде регионов одновременно с русским есть второй государственный язык.