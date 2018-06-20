Главные новости
В РоссииЧлен правления "Интер РАО" не признала вину в шпионаже в пользу РумынииСпортПервый канал объяснил, почему Слуцкий больше не будет комментировать ЧМ-2018В миреСША объявили о выходе из Совета ООН по правам человека
В России Война санкций

Влияние санкций на свое материальное положение ощутили лишь 24% россиян

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Две трети россиян не ощутили никакого воздействия западных санкций против РФ на материальное положение своих семей, об обратном же говорят менее четверти граждан, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

Социологи выяснили, что 67% респондентов говорят об отсутствии какого-либо влияния западных санкций. 24% опрошенных считают, что санкционное давление со стороны Запада негативно отразилось на их материальном положении.

Что касается влияния санкций на российскую экономику, то немногим более трети россиян (34%) говорят о положительном эффекте.

В свою очередь, 30% респондентов считают, что для экономики РФ санкции имеют негативные последствия. При этом каждый пятый россиянин, согласно результатам опроса, уверен, что на российскую экономику западные санкции никак не повлияли.

Большинство россиян (73%) выступают за продолжение жесткой самостоятельной внешней политики Москвы "без оглядки на санкции", и только 17% респондентов уверены, что России следует пойти по пути уступок Западу.

"Антироссийские западные санкции почти после четырех лет действия не вызывают особого страха. Более того, значительная часть респондентов усматривает преимущественно позитивные экономические последствия. Тем не менее, каждый четвертый фиксирует негативные последствия от санкций для благосостояния - своего и своих близких. Таким образом, общественный запрос на отмену санкций существует, но они ни в коем случае не предполагает ревизию политики Москвы в мире", - заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров, слова которого приводит пресс-служба социологического центра.

Инициативный всероссийский опрос был проведён 10-11 июня среди 2000 респондентов в возрасте от 18 лет.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ВЦИОМ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Член правления "Интер РАО" не признала вину в шпионаже в пользу РумынииЧлен правления "Интер РАО" не признала вину в шпионаже в пользу Румынии
Карину Цуркан подозревают в передаче данных о крупных энергетических проектах России за рубежомПодробнее
 ФИФА констатировала рост телеаудитории чемпионата мира 2018 годаФИФА констатировала рост телеаудитории чемпионата мира 2018 года
Интерес к футбольному турниру проявляют во всех уголках планеты, сообщили в Международной федерации футболаПодробнее
 Сотрудников "Интер РАО" допросят по делу подозреваемой в шпионаже Карины ЦурканСотрудников "Интер РАО" допросят по делу подозреваемой в шпионаже Карины Цуркан
Ранее в компании заявили, что она находится в отпускеПодробнее
 Россия объявила торговую войну СШАРоссия объявила торговую войну США
Москва введет доппошлины на американские товары в ответ на меры против стали и алюминия, перечень товаров пока не определенПодробнее
Навальный подал заявки о проведении акций против повышения пенсионного возрастаНавальный подал заявки о проведении акций против повышения пенсионного возраста
Оппозиционер намерен устроить митинги в городах, где не проводится чемпионат мира по футболуПодробнее
 Пошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения вырастет до 5 тыс. рублейПошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения вырастет до 5 тыс. рублей
Это связано с тем, что государственное финансирование покрывает меньше половины затрат на изготовление таких документовПодробнее
 Собянин обошел Роналду в публикациях о ЧМСобянин обошел Роналду в публикациях о ЧМ
Специалисты "СКАН-Интерфакс" проанализировали медийную кампанию в России накануне чемпионата мира по футболуПодробнее
 В Росавиации подтвердили нарушение работы двигателя у самолета сборной Саудовской АравииВ Росавиации подтвердили нарушение работы двигателя у самолета сборной Саудовской Аравии
Ведомство займется расследованием причин инцидентаПодробнее
 Футбольная команда Саудовской Аравии сообщила об инциденте при перелете в Ростов-на-ДонуФутбольная команда Саудовской Аравии сообщила об инциденте при перелете в Ростов-на-Дону
В соцсетях выложили видео с горящим двигателем самолета, на борту которого летела командаПодробнее
 Снятые с поезда в Волгоград британские болельщики выпивали и дебоширилиСнятые с поезда в Волгоград британские болельщики выпивали и дебоширили
Один из ехавших на матч футбольных фанатов разбил стекло входной двери вагона и поранил рукуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 19 июня7 фото
19 июня
Фотохроника 19 июня
Оракулы ЧМ-20188 фото
19 июня
Оракулы ЧМ-2018
Лучшие фото недели10 фото
15 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЧлен правления "Интер РАО" не признала вину в шпионаже в пользу РумынииСпортПервый канал объяснил, почему Слуцкий больше не будет комментировать ЧМ-2018В миреСША объявили о выходе из Совета ООН по правам человекаВ миреВ Канаде легализовали употребление марихуаныСпортСборная России победила Египет в матче ЧМ-2018В РоссииРоссия объявила торговую войну США

Бышовец прокомментировал победу сборной России над Египтом

Экс-наставник сборной РФ уверен, что Уругвай выиграет у Саудовской Аравии; это досрочно выведет россиян в плей-офф Подробнее

Власти заявили об отсутствии проблемы обманутых дольщиков в Москве

Экс-глава Минстроя Мень приостановит членство в "Единой России"

Юнкер соберет европейских лидеров для обсуждения проблем миграции

Силуанов оценил вклад бюджетного правила в курс рубля

Смертность в Москве в 2018 году выросла на 4,3%, рождаемость упала на 3,1%

Смертность в Москве в 2018 году выросла на 4,3%, рождаемость упала на 3,1%Снижение рождаемости наблюдается в столице с прошлого года Подробнее

В МЧС не подтвердили информацию о задымлении на станции метро "Царицыно"

Госдума одобрила отчет Счетной палаты РФ за 2017 год

Замглавы Минэнерго Кравченко оказался свидетелем по делу о шпионаже

Не менее 250 мятежников-хуситов погибли в боях за аэропорт Ходейды

Член правления "Интер РАО" не признала вину в шпионаже в пользу Румынии

Член правления "Интер РАО" не признала вину в шпионаже в пользу РумынииКарину Цуркан подозревают в передаче данных о крупных энергетических проектах России за рубежом Подробнее

Путин не смотрел матч Россия-Египет

В экстренные службы сообщили о задымлении на станции метро "Царицыно"

Пропавшего на днях мексиканского болельщика нашли в Москве

Абхазских школьников решили отучить ходить на уроки в рваных джинсах

Росприроднадзор обжаловал отказ взыскать 37 млн руб. с "Домодедово" за загрязнение ручья

Первый космонавт ОАЭ отправится в полет в апреле 2019 года на российском "Союзе"

Жара в Москве в субботу перешагнет 30-градусную отметку

Счетная палата выявила в "Роскосмосе" нарушения на 760 млрд руб.

Это 40% от всех нарушений, обнаруженных ведомством за прошлый год Подробнее

Пограничники Белоруссии нашли в грузовике из РФ трех нелегалов из Шри-Ланки

Суд со второго раза отправил в колонию жителя Петрозаводска за взрыв газа в жилом доме

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
BПортугалия Португалия– : –15:00Марокко Марокко15:00AУругвай Уругвай– : –18:00Саудовская Аравия Саудовская Аравия18:00BИ.Р. Иран И.Р. Иран– : –21:00Испания Испания21:00