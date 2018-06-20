Влияние санкций на свое материальное положение ощутили лишь 24% россиян

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Две трети россиян не ощутили никакого воздействия западных санкций против РФ на материальное положение своих семей, об обратном же говорят менее четверти граждан, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

Социологи выяснили, что 67% респондентов говорят об отсутствии какого-либо влияния западных санкций. 24% опрошенных считают, что санкционное давление со стороны Запада негативно отразилось на их материальном положении.

Что касается влияния санкций на российскую экономику, то немногим более трети россиян (34%) говорят о положительном эффекте.

В свою очередь, 30% респондентов считают, что для экономики РФ санкции имеют негативные последствия. При этом каждый пятый россиянин, согласно результатам опроса, уверен, что на российскую экономику западные санкции никак не повлияли.

Большинство россиян (73%) выступают за продолжение жесткой самостоятельной внешней политики Москвы "без оглядки на санкции", и только 17% респондентов уверены, что России следует пойти по пути уступок Западу.

"Антироссийские западные санкции почти после четырех лет действия не вызывают особого страха. Более того, значительная часть респондентов усматривает преимущественно позитивные экономические последствия. Тем не менее, каждый четвертый фиксирует негативные последствия от санкций для благосостояния - своего и своих близких. Таким образом, общественный запрос на отмену санкций существует, но они ни в коем случае не предполагает ревизию политики Москвы в мире", - заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров, слова которого приводит пресс-служба социологического центра.

Инициативный всероссийский опрос был проведён 10-11 июня среди 2000 респондентов в возрасте от 18 лет.