Больше половины россиян ждут нормализации отношений с Западом

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Более половины россиян уверены, что в течение нынешнего президентства Владимира Путина отношения между Россией и Западом нормализуются, но при этом многие из опрошенных полагают, что снятия санкций ожидать не стоит, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие во вторник в "Интерфакс".

54% респондентов считают, что в течение ближайших шести лет, скорее всего, последует нормализация отношений. Противоположной точки зрения придерживается около трети (32%) опрошенных.

При этом 44% респондентов полагают, что этот период антироссийские санкции, скорее всего, сохранятся. Вместе с тем более трети респондентов (39%) считают, что Запад может отказаться от санкционного давления на Россию.

В том, что до 2024 года удастся обеспечить рост уровня жизни россиян, уверены 45% опрошенных, тогда как 40% респондентов не разделяют такие оценки.

По результатам исследования выяснилось, что около четверти (24%) россиян считают, что после изменений, происшедших в составе правительства, "можно надеяться на решение стоящих перед страной проблем".

Как отмечают социологи, 57% респондентов считают, что в России нужны решительные и полномасштабные перемены, тогда как четверть опрошенных считает, что достаточно пойти лишь на незначительные изменения. При этом каждый десятый респондент полагает, что никакие перемены не нужны.

Что касается самих перемен, то 22% опрошенных считают, что приоритетом является повышение уровня жизни и заработной платы. Каждый десятый респондент полагает, что в первую очередь необходимо увеличить размеры пособия и повысить уровень социальной помощи. 9% опрошенных в качестве приоритета выделяют создание рабочих мест, а 8% считают, что необходимо увеличивать размеры пенсий.

Опрос был проведен 24-30 мая по репрезентативной выборке городского и сельского населения среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 136 субъектах РФ.