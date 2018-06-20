Что произошло за день, среда, 20 июня

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сборная Уругвая обыграла Саудовскую Аравию на ЧМ и тем самым гарантировала сборной России место в 1/8 финала впервые за ее историю. В матче группы В Португалия победила Марокко с минимальным счетом и вышла на 1-е место.

- В Россию из Австрии экстрадирован главарь крупной ОПГ Аслан Гагиев, обвиняемый в совершении более 40 заказных убийств. По ходатайству прокуратуры он заключен под стражу.

- Алексей Кудрин сообщил, что более 40% нарушений, выявленных Счетной палатой за 2017 год, относятся к деятельности "Роскосмоса". Между тем, источник, знакомый с ситуацией, уточнил, что проверка выявила нарушения в период с 2004 по 2014 год, по работе "Роскосмоса" в 2017 году вопросов нет.

- Арестованную члена правления "Интер РАО" Карину Цуркан заподозрили в шпионаже в пользу Службы внешней разведки Румынии, она вины не признала. В Молдавии заявляют, что гражданкой этой страны она не является, так как отказалась от молдавского паспорта ради российского. В Румынии признают, что Цуркан является румынской гражданкой. Свидетелем по делу оказался замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко.

- Европейская комиссия приняла документ, закрепляющий план ответных мер Евросоюза на введения США, пошлин на сталь и алюминий. С 22 июня в странах Евросоюза будут действовать пошлины в размере 25% на товары американского экспорта общим объемом 2,8 млрд евро.

- Первый канал объявил, что Леонид Слуцкий не сможет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале, поскольку начинает тренировки со своим новым голландским клубом "Витесс".

- Госдума приняла поправку в УК РФ, в соответствии с которой один день нахождения в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии общего режима. Правило "день за день" сохранится для отбывающих срок в тюрьмах, колониях особого и строгого режима. В Общественной наблюдательной комиссии Москвы полагают, что после вступления закона в силу более 100 тысяч человек выйдут на свободу раньше.