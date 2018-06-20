В России Арест братьев Магомедовых

Мосгорсуд оставил совладельцев группы "Сумма" под арестом

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным арест до 5 августа совладельцев группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, а также экс-директора входящей в холдинг компании "Интекс" Артура Максидова, обвиняемых в создании преступного сообщества и особо крупных хищениях бюджетных средств, передает корреспондент "Интерфакса".

Таким образом, постановление вступило в законную силу - бизнесмены останутся под стражей до 5 августа.

В апелляционных жалобах адвокаты обвиняемых просили Мосгорсуд отменить решение Тверского суда как формальное, незаконное, необоснованное и заменить подзащитным заключение в СИЗО на домашний арест. Так, адвокат Зиявудина Магомедова Александр Гофштейн заявил, что "обжалуемое постановление не выдерживает критики".

"Суд, который продлевает такую меру, как заключение под стражей, обязан разъяснить, почему в отношении обвиняемого нельзя избрать какую-либо иную меру пресечения. Если такого разъяснения нет, то это называется отсутствием мотивированности. И, если вы обратитесь к постановлению Тверского суда, таких разъяснений там нет", - сказал защитник, обращаясь к суду.

По его словам, "закон указывает, что домашний арест - наиболее близкая по строгости мера пресечения к заключению под стражу". "Почему она не может быть применена к моему подзащитному - совершенно не ясно. Такой подход суда первой инстанции представляется сугубо формальным", - подчеркнул Гофштейн.

Сам Зиявудин Магомедов заявил суду, что считает незаконным как продление ареста ему и другим обвиняемым, так и само свое задержание. "Исхожу из того, что все это дело по существу является фикцией и мое задержание было незаконным и необоснованным. (. . .) Группа "Сумма" - это общество для созидания, а не для преступной деятельности. Выполненные нами проекты, которые построены и работают, показывают, что мы все делали вовремя, и - честно говоря - мало кто в этой стране так делает", - сказал бизнесмен.

"Мы чувствуем себя совершенно нормально и свободно, потому что за нами нет никакой вины. Мы готовы сотрудничать со следствием в рамках закона и заинтересованы в том, чтобы следствие скорее вышло к финишной точке", - заключил Зиявудин Магомедов.

В свою очередь, следователь и прокурор просили суд апелляционной инстанции постановление Тверского суда оставить без изменений как принятое с соблюдением всех норм и требований закона.

Дело Магомедовых

Братья Магомедовы, а также бывший гендиректор входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артур Максидов были арестованы с санкции Тверского суда Москвы 31 марта. Фигурантам предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате (ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ). По версии следствия, бизнесмены организовали хищение бюджетных средств на общую сумму около 2,5 млрд. рублей.

Как утверждает следствие, "в преступной деятельности организаторов участвовало значительное количество физических и юридических лиц, действующих согласованно и конспиративно в интересах Магомедовых на протяжении длительного времени как на территории РФ, так и в зарубежных странах". Местонахождение похищенных, как считает следствие, денег, часть из которых якобы выведена на счета офшорных копаний за рубеж, не установлено.

Всего в уголовном деле, связанном с группой "Сумма", в настоящее время семь эпизодов - они касаются, в частности, мошенничества с активами "Федеральной сетевой компании" (ФСК), "Объединенной зерновой компании", строительством стадиона в Калининграде.

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Теги: Сумма, Зиявудин Магомедов, Магомед Магомедов
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