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В России Пенсионная реформа

Медведев провел совещание по изменениям в пенсионное законодательство

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Глава правительства Дмитрий Медведев провел совещание по законопроектной деятельности с руководством Госдумы, представителями администрации президента, руководством "Единой России" и ее парламентской фракции.

В совещании участвовали представители финансово-экономического и социального блоков правительства, говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

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"Обсуждались предложения, содержащиеся во внесённом в Госдуму проекте федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий", - сказано в сообщении.

Ранее в среду президент Владимир Путин провел совещание с правительством. Как заявила глава Минздрава Вероника Скворцова, пенсионная реформа не обсуждалась.

16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может стартовать уже в 2019 году.

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Теги: Дмитрий Медведев, правительство
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