В России Пенсионная реформа

Матвиенко заявила о безотлагательности повышения пенсионного возраста

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Законодатели учтут конструктивные предложения противников повышения пенсионного возраста при доработке соответствующего законопроекта, но откладывать реформу нельзя, закон нужно принимать осенью, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Что касается отложить - нет, отложить нельзя. Если власть таким образом поступит, это будет безответственная власть", - заявила Матвиенко журналистам в среду.

Она отметила, что "каждый регион - и исполнительная, и законодательная власть - должен высказать свое отношение к этому проекту закона, 30 дней отводится на это". "Каждый субъект Федерации должен не в кабинете обсуждать, а идти на площадь, если это будет митинг, встречаться с профсоюзами, с оппозиционными партиями, обсуждать, аргументировать", - подчеркнула Матвиенко. По ее словам, "это должен быть диалог, в результате которого субъекты Федерации должны высказать свое отношение к этому проекту закона и свои замечания, предложения, которые они должны сформулировать".

"Безусловно, все они будут внимательнейшим образом рассмотрены. И если это в рамках возможного, разумного, они будут учтены при доработке этого законопроекта", - пообещала Матвиенко.

16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может стартовать уже в 2019 году.

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Теги: Совет Федерации
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