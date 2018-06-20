Карантин по птичьему гриппу ввели уже во втором районе Курской области

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Михайлов подписал постановление о введении карантина по гриппу птиц на территории деревни 2-я Васильевка Советского района, следует из материалов на сайте правительства региона.

Очагом распространения инфекции признана территория личного подсобного хозяйства местной жительницы, угрожаемой зоной - территория в радиусе 5 км, зона наблюдения установлена в радиусе 10 км от очага.

Постановлением главы региона утвержден план по ликвидации заболевания. В частности, запрещен доступ на территорию эпизоотического очага постороннего транспорта и людей, кроме ветеринаров. Вся домашняя птица там будет уничтожена, а за лицами, контактировавшими с ней, будут вести наблюдение медики.

Ранее в июне специалисты уже зафиксировали два случая птичьего гриппа в Курской области - в селе Нижняя Грайворонка Советского района, а также в лесополосе Курского района, на территории которого был введен карантин и режим ЧС с региональным уровнем реагирования.