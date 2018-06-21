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КС РФ разрешил усыновление для родителей с ВИЧ-инфекцией

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ признал несоответствующими Основному закону нормы, препятствующие усыновлению для ВИЧ-инфицированных родителей.

Постановление опубликовано на сайте суда в четверг. С жалобой обратилась семейная пара из Подмосковья, которой отказывают в усыновлении ребенка. Они просили проверить на соответствие Конституции РФ подпункт 6 пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса и пункт 2 Перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или патронатную семью.

Решение основано на ранее вынесенных правовых позициях суда.

Мужчина и женщина состоят в браке с 2010 года. В 2012 году у женщины случился выкидыш, она попала в больницу, где заразилась ВИЧ-инфекцией. В дальнейшем ребенка супругам родила сестра жены. С рождения мальчик постоянно проживает и воспитывается в семье, но суды общей юрисдикции решили, что, учитывая заболевание заявителя, усыновление не будет соответствовать интересам ребенка.

В жалобе было указано, что ВИЧ-инфекция не передается бытовым путем, и что ни муж в течение пяти лет, ни ребенок в течение двух с половиной лет не заразились ВИЧ-инфекцией. Супруги также обращали внимание на высокую эффективность современной терапии, назначаемой ВИЧ-инфицированным, из чего делают вывод, что ограничения на усыновление для этой узкой группы лиц основаны на мнимой угрозе.

В постановлении КС РФ напомнил, что при решении вопросов усыновления "подлежат учету и требования международно-правовых актов", в которых говорится, что главным соображением при передаче ребенка не его собственным родителям должны являться "наилучшее обеспечение интересов ребенка и его потребность в любви".

При этом, как отметил КС РФ, мировым сообществом признано, что наличие ВИЧ-инфекции не должно рассматриваться в качестве угрозы для здоровья населения.

КС вместе с тем признал за законодателем право проявлять определенную осторожность в регулировании вопроса об усыновлении при наличии у усыновителя ВИЧ-инфекции, но вводимые им ограничения должны устанавливаться исключительно в интересах детей и не могут приводить к снижению уровня социальной устроенности ребенка, воспитывающегося в семье без юридически оформленных для этого оснований.

КС признал оспоренные нормы не соответствующими Конституции и предписал пересмотреть дело заявителей.

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Теги: Конституционный суд РФ
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