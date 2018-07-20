В России начали тестировать доконтактную профилактику ВИЧ

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В России началось тестирование доконтактного способа профилактики ВИЧ-инфекции, который может быть использован наряду с уже существующими в стране методами, считает руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИД, академик РАН Вадим Покровский.

"Нужно еще и внедрять другие методы профилактики. Лечение само по себе тоже предупреждает распространение ВИЧ, потому что от тех, кто получает правильное лечение уже маловероятно, что заразятся их партнеры. Но и этого может быть недостаточно, потому что надо некоторым людям давать эти (антиретровирусные - ИФ) препараты с профилактической целью, когда они еще не заражены",- заявил Покровский на пресс-конференции в пятницу.

Речь может идти о наркопотребителях, а также мужчинах, практикующих гомосексуальные контакты. "Тем же наркопотребителям или мужчинам, имеющим секс с мужчинами, которые не могут изменить свое поведение",- сказал Покровский.

"Это называется доконтактная профилактика. Пока она у нас еще не внедряется, но сейчас мы получили небольшое количество средств на опытную группу, чтобы посмотреть, будет ли это в условиях России работать. Посмотрим, может, быть удастся более широко это внедрить, если это действительно окажется эффективным", - сказал глава федерального центра.

По его словам, сейчас на профилактические мероприятия запланировано выделить 400 млн рублей. Вместе с тем, отметил он, "это на самом деле не вполне профилактические мероприятия". "Потому что большая часть денег уходит на обследование населения и на выявление уже инфицированных. А раз он уже инфицированный, то это уже не профилактика, не предупреждение заражения",- пояснил академик.

По его словам, необходима постоянная информационная работа с использованием всех доступных средств: "электронных и неэлектронных - так, чтобы информация дошла до каждого человека". "И не просто один раз дойти, а должна быть постоянно, чтобы про нее не забыли",- подчеркнул Покровский.