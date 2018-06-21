Рабочий погиб на стройке Крымского моста

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Краснодаре по факту гибели рабочего при строительстве Крымского моста в мае 2018 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СКР в четверг.

"Работник филиала АО "Мостострой-11", машинист крана, подозревается в причинении смерти по неосторожности (ч.2 ст.109 УК РФ)", - сказал сотрудник пресс-службы.

Трагедия произошла 27 мая этого года. Машинист крана, работавший на участке строительства железнодорожного моста между косой и островом Тузла Темрюкского района Краснодарского края, не убедился, что в зоне разворота отсутствуют посторонние. В результате был смертельно травмирован бетонщик организации, его придавило нижним контргрузом крана к перилам рабочего моста. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Крымский мост, протяженность которого составила 19 километров, стал самым длинным в России и соединил полуостров Крым с материковой частью страны. Движение легковых машин и общественного транспорта по нему было открыто 16 мая, грузовики пустят осенью текущего года, поезда - в декабре 2019 года.