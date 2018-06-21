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Рабочий погиб на стройке Крымского моста

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Краснодаре по факту гибели рабочего при строительстве Крымского моста в мае 2018 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СКР в четверг.

"Работник филиала АО "Мостострой-11", машинист крана, подозревается в причинении смерти по неосторожности (ч.2 ст.109 УК РФ)", - сказал сотрудник пресс-службы.

Трагедия произошла 27 мая этого года. Машинист крана, работавший на участке строительства железнодорожного моста между косой и островом Тузла Темрюкского района Краснодарского края, не убедился, что в зоне разворота отсутствуют посторонние. В результате был смертельно травмирован бетонщик организации, его придавило нижним контргрузом крана к перилам рабочего моста. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Крымский мост, протяженность которого составила 19 километров, стал самым длинным в России и соединил полуостров Крым с материковой частью страны. Движение легковых машин и общественного транспорта по нему было открыто 16 мая, грузовики пустят осенью текущего года, поезда - в декабре 2019 года.

Установка автодорожной арки Крымского моста

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Арки - самые большие элементы строящегося транспортного перехода - обеспечат пропуск судов через свободное пространство шириной 185 метров и высотой 35 метров от уровня водыМорская операция по транспортировке арки от технологической площадки на востоке Крыма началась утром 11 октябряИз-за установки автодорожной арки судоходство по Керчь-Еникальскому каналу ограничили на трое сутокВ четверг, 12 сентября, массивную конструкцию весом около 5,5 тысячи тонн подняли на проектную высоту в 35 метров при помощи 12-ти домкратов общей грузоподъемностью почти восемь тысяч тонн, в ночь на пятницу арку закрепляли на опорах Строители провели операцию за 54 часа вместо отведенных на нее 72 часов. В августе была доставлена и установлена на фарватер первая арка - железнодорожная - весом 6 тысяч тонн. Тогда операция заняла 66 часов. Девятнадцатикилометровый Керченский мост станет самым длинным в России и соединит Крым с остальной Россией автомобильной и железной дорогой. Предполагается, что движение машин по мосту откроется в декабре 2018 года, поездов - в декабре 2019 года.
Арки - самые большие элементы строящегося транспортного перехода - обеспечат пропуск судов через свободное пространство шириной 185 метров и высотой 35 метров от уровня воды
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Теги: Крым, Крымский мост
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