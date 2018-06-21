Осужденного экс-губернатора Сахалина Хорошавина уличили в 20 взятках

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Следственный комитет предъявил экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину, осужденному на 13 лет заключения за коррупцию, новые обвинения во взяточничестве на десятки миллионов рублей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин и его сообщники, занимавшие высокие должности, вновь обвиняются в коррупционных преступлениях. Следствием установлены 20 фактов получения взяток в размере от 2 до 10 млн рублей", - сказала Петренко в четверг "Интерфаксу".

В частности, по ее словам, следственными органами по Сахалинской области завершены следственные действия по уголовному делу в отношении Вячеслава Горбачева - руководителя секретариата губернатора, Анатолия Макарова - заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства области, Андрея Лобкина, занимавшего до 16 марта 2014 года должность мэра Южно-Сахалинска, а с 25 марта 2014 года - должность гендиректора ОАО "Аэровокзал Южно-Сахалинск", а также вице-мэра, руководителя аппарата администрации Южно-Сахалинска Алексея Лескина.

"Им предъявлены обвинения в совершении в общей сложности 20 преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки, совершенное организованной группой в особо крупном размере)", - сказала Петренко.

По версии следствия, Хорошавин, являясь губернатором Сахалинской области, при участии названных чиновников получил в 2014 году от 18 лиц взятки в размере от 2 до 10 млн рублей с каждого. "Кроме этого, следствием установлено, что Хорошавин с использованием своего служебного положения умышленно создал условия к получению взяток еще от двух лиц в размерах 3 млн и 10 млн рублей соответственно за оказание взяткодателям содействия в подготовке и ведении избирательных кампаний при проведении выборов депутатов городской думы Южно-Сахалинска пятого созыва в 2014 году и за отказ от противоправного воспрепятствования осуществлению законного права быть избранными, а также ведению ими экономической деятельности на территории Сахалинской области", - сказала представитель СК.

Она отметила, что в настоящее время материалы уголовного дела, состоящие более чем из 130 томов, представлены обвиняемым Хорошавину, Лескину, Горбачеву, а также их защитникам для ознакомления. "По завершении выполнения требований ст. 217 УПК РФ уголовное дело будет направлено (прокурору - ИФ) для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу", - сказала Петренко.

По ее словам, в отношении разыскиваемых обвиняемых Лобкина и Макарова, скрывшихся от следствия за пределами РФ, уголовные дела выделены в отдельное производство. "При задержании указанных лиц следственный орган намерен требовать их ареста и выдачи для привлечения к уголовной ответственности", - добавила собеседница агентства.

Южно-Сахалинский городской суд 9 февраля приговорил Хорошавина к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Экс-губернатор также оштрафован на 500 млн рублей и лишен госнаград. Он признан виновным в получении девяти взяток и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) в составе преступной группы.

Тем же судом бывший заместитель председателя областного правительства Сахалина Сергей Карепкин был приговорен к восьми годам заключения и штрафу в 4 млн рублей. Экс-советник главы области Андрей Икрамов получил 9,5 лет и оштрафован на 176 млн рублей. Бывший министр сельского хозяйства региона Николай Борисов признан виновным только в одном эпизоде со взяткой и должен выплатить 2,5 млн рублей штрафа без реального лишения свободы. Общая сумма установленных взяток по этому делу составила порядка 522 млн рублей.