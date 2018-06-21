Главные новости
МоскваВласти Москвы отклонили заявки оппозиции на акции против пенсионной реформыВ миреПорошенко второй раз за месяц поговорил с Путиным по телефонуВ РоссииМосковскую высшую школу социальных и экономических наук лишили аккредитации
В России Арест губернатора Сахалина

Осужденного экс-губернатора Сахалина Хорошавина уличили в 20 взятках

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Следственный комитет предъявил экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину, осужденному на 13 лет заключения за коррупцию, новые обвинения во взяточничестве на десятки миллионов рублей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин и его сообщники, занимавшие высокие должности, вновь обвиняются в коррупционных преступлениях. Следствием установлены 20 фактов получения взяток в размере от 2 до 10 млн рублей", - сказала Петренко в четверг "Интерфаксу".

В частности, по ее словам, следственными органами по Сахалинской области завершены следственные действия по уголовному делу в отношении Вячеслава Горбачева - руководителя секретариата губернатора, Анатолия Макарова - заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства области, Андрея Лобкина, занимавшего до 16 марта 2014 года должность мэра Южно-Сахалинска, а с 25 марта 2014 года - должность гендиректора ОАО "Аэровокзал Южно-Сахалинск", а также вице-мэра, руководителя аппарата администрации Южно-Сахалинска Алексея Лескина.

"Им предъявлены обвинения в совершении в общей сложности 20 преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки, совершенное организованной группой в особо крупном размере)", - сказала Петренко.

По версии следствия, Хорошавин, являясь губернатором Сахалинской области, при участии названных чиновников получил в 2014 году от 18 лиц взятки в размере от 2 до 10 млн рублей с каждого. "Кроме этого, следствием установлено, что Хорошавин с использованием своего служебного положения умышленно создал условия к получению взяток еще от двух лиц в размерах 3 млн и 10 млн рублей соответственно за оказание взяткодателям содействия в подготовке и ведении избирательных кампаний при проведении выборов депутатов городской думы Южно-Сахалинска пятого созыва в 2014 году и за отказ от противоправного воспрепятствования осуществлению законного права быть избранными, а также ведению ими экономической деятельности на территории Сахалинской области", - сказала представитель СК.

Она отметила, что в настоящее время материалы уголовного дела, состоящие более чем из 130 томов, представлены обвиняемым Хорошавину, Лескину, Горбачеву, а также их защитникам для ознакомления. "По завершении выполнения требований ст. 217 УПК РФ уголовное дело будет направлено (прокурору - ИФ) для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу", - сказала Петренко.

По ее словам, в отношении разыскиваемых обвиняемых Лобкина и Макарова, скрывшихся от следствия за пределами РФ, уголовные дела выделены в отдельное производство. "При задержании указанных лиц следственный орган намерен требовать их ареста и выдачи для привлечения к уголовной ответственности", - добавила собеседница агентства.

Южно-Сахалинский городской суд 9 февраля приговорил Хорошавина к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Экс-губернатор также оштрафован на 500 млн рублей и лишен госнаград. Он признан виновным в получении девяти взяток и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) в составе преступной группы.

Тем же судом бывший заместитель председателя областного правительства Сахалина Сергей Карепкин был приговорен к восьми годам заключения и штрафу в 4 млн рублей. Экс-советник главы области Андрей Икрамов получил 9,5 лет и оштрафован на 176 млн рублей. Бывший министр сельского хозяйства региона Николай Борисов признан виновным только в одном эпизоде со взяткой и должен выплатить 2,5 млн рублей штрафа без реального лишения свободы. Общая сумма установленных взяток по этому делу составила порядка 522 млн рублей.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Александр Хорошавин, СКР
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Московскую высшую школу социальных и экономических наук лишили аккредитацииМосковскую высшую школу социальных и экономических наук лишили аккредитации
Рособрнадзор пришел к выводу, что образовательные программы вуза, который давал возможность получить российский и британский дипломы, не соответствуют госстандартамПодробнее
 Медведев оценил будущий бюджет ПФР после изменений пенсионной системыМедведев оценил будущий бюджет ПФР после изменений пенсионной системы
По словам главы правительства, в случае принятия Думой предложений кабмина по повышению пенсионного возраста, бюджет Пенсионного фонда России станет более сбалансированнымПодробнее
 РКК "Энергия" в конце июня испытает на земле ракетный электродвигатель с йодомРКК "Энергия" в конце июня испытает на земле ракетный электродвигатель с йодом
Идея использовать реактивный йод в двигателе появилась еще в 1990-х годахПодробнее
 Госдума приняла закон о поправках в бюджет на 2018 годГосдума приняла закон о поправках в бюджет на 2018 год
На первом месте по объему дополнительно выделенных из бюджета средств оказались автомобилестроителиПодробнее
Советник Трампа по нацбезопасности займется подготовкой встречи президентов США и РФСоветник Трампа по нацбезопасности займется подготовкой встречи президентов США и РФ
Источники в Вашингтоне сообщают, что Джон Болтон может приехать в Москву уже на следующей неделеПодробнее
 Верховный суд РФ определил уважительные причины для переноса митинговВерховный суд РФ определил уважительные причины для переноса митингов
Митинги могут разрешить даже в случае неудобств для посетителей других мероприятийПодробнее
 После поправок в УК РФ досрочно освободятся более 100 тысяч человекПосле поправок в УК РФ досрочно освободятся более 100 тысяч человек
Депутаты ранее приравняли один день в СИЗО к полутора дням в колонииПодробнее
 Обвиняемого в более чем 40 заказных убийствах экстрадировали из Вены в МосквуОбвиняемого в более чем 40 заказных убийствах экстрадировали из Вены в Москву
Аслан Гагиев причастен к убийствам руководителей правоохранительных органов, чиновников и бизнесменовПодробнее
 Член правления "Интер РАО" не признала вину в шпионаже в пользу РумынииЧлен правления "Интер РАО" не признала вину в шпионаже в пользу Румынии
Карину Цуркан подозревают в передаче данных о крупных энергетических проектах России за рубежомПодробнее
 ФИФА констатировала рост телеаудитории чемпионата мира 2018 годаФИФА констатировала рост телеаудитории чемпионата мира 2018 года
Интерес к футбольному турниру проявляют во всех уголках планеты, сообщили в Международной федерации футболаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Самые яркие болельщицы ЧМ-201810 фото
21 июня
Самые яркие болельщицы ЧМ-2018
Международный день йоги6 фото
21 июня
Международный день йоги
Лучшие фото недели10 фото
15 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваВласти Москвы отклонили заявки оппозиции на акции против пенсионной реформыВ миреПорошенко второй раз за месяц поговорил с Путиным по телефонуВ РоссииМосковскую высшую школу социальных и экономических наук лишили аккредитацииВ РоссииМедведев оценил будущий бюджет ПФР после изменений пенсионной системыВ РоссииГосдума приняла закон о поправках в бюджет на 2018 годЭкономикаКозак заявил о временном характере заградительных пошлин на нефтепродукты

Аристархова сняли с должности первого заместителя министра культуры

Самые яркие болельщицы ЧМ-2018

Самые яркие болельщицы ЧМ-201810 фото

Главу Intel отправили в отставку

Цены на бензин в РФ с 10 по 18 июня снизились на 0,1%

Международные резервы РФ с 8 по 15 июня выросли на $1,4 млрд

Партия пенсионеров предложила увязать размер пенсии с возрастом выхода на нее

Законопроект ЕС обяжет онлайн-платформы фильтровать пиратский контент и платить издателям

Законопроект ЕС обяжет онлайн-платформы фильтровать пиратский контент и платить издателямДокумент может стать первым серьезным шагом в защите авторских прав в интернете на уровне ЕС с 2001 года Подробнее

Построенный для Ямал СПГ ледокол "Обь" спущен на воду

Три человека пострадали при пожаре в крымском пансионате

Гражданской жене Цапка не удалось добиться снятия ареста с $6 млн

Житель ЯНАО получил условный срок за убийство белого медведя на острове

Власти Москвы отклонили заявки оппозиции на акции против пенсионной реформы

Власти Москвы отклонили заявки оппозиции на акции против пенсионной реформыВ мэрии объяснили это проведением Чемпионата мира по футболу Подробнее

Россиян предупредили о вспышке сальмонеллеза в США

Уральского полпреда Холманских назвали кандидатом на пост главы совета директоров УВЗ

Московскую высшую школу социальных и экономических наук лишили аккредитации

Московскую высшую школу социальных и экономических наук лишили аккредитацииРособрнадзор пришел к выводу, что образовательные программы вуза, который давал возможность получить российский и британский дипломы, не соответствуют госстандартам Подробнее

Матч Англия - Тунис собрал самую большую телеаудиторию в году в Британии

До этого лидерство удерживала трансляция королевской свадьбы Подробнее

В Ливии отбили у боевиков два ключевых нефтяных порта

Двух террористов в "поясах смертников" задержали в Кабуле

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
CДания Дания1 : 1Матч завершенАвстралия АвстралияМатч завершенЭриксен (7) - Йединак (37, с пенальти)CФранция Франция– : –18:00Перу Перу18:00DАргентина Аргентина– : –21:00Хорватия Хорватия21:00