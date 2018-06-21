Главные новости
МоскваВласти Москвы отклонили заявки оппозиции на акции против пенсионной реформыВ миреПорошенко второй раз за месяц поговорил с Путиным по телефонуВ РоссииМосковскую высшую школу социальных и экономических наук лишили аккредитации
В России

Гражданской жене Цапка не удалось добиться снятия ареста с $6 млн

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону в четверг отказал в иске Анжеле-Марии Цапок в снятии ареста с $6 млн, наложенного в обеспечение исков потерпевших по уголовному делу банды Сергея Цапка из станицы Кущевской, сообщил агентству "Интерфакс" директор юридической компании "Центр Правосудия" Армен Восканян.

"В суде Анжела-Мария Цапок (гражданская жена Сергея Цапка - ИФ) пыталась добиться отмены обеспечительных мер в отношении имущества и денежных средств преступного сообщества, действовавшего в станице Кущевская. Сегодня Железнодорожный суд в удовлетворении иска отказал", - сказал представитель компании, чьи юристы представляли интересы потерпевших.

Сумма порядка $6 млн была арестована на банковском счете заявительницы в 2010 году по ходатайству следственных органов, пояснил Восканян. В дальнейшем, после того, как банда Цапка была осуждена, обеспечительные меры были сохранены в рамках гражданских исков, которые подали потерпевшие. "Не исполненными оставались решения судов в пользу потерпевших на сумму порядка 200 млн рублей", - уточнил собеседник агентства.

В свою очередь, в Краснодарском крае на основании решений местных судов ожидается взыскание еще порядка 31 млн рублей со счетов Анжелы-Марии Цапок. "Сумма задолженности по сводному исполнительному производству составляет 30 млн 897 тыс. 268 руб. 05 коп. На текущую дату ожидается результат судебного разбирательства в Октябрьском районном суде города Краснодара по обращению взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах Цапок в пределах оставшейся суммы задолженности", - сообщили агентству "Интерфакс" в управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю.

В Краснодарском крае взыскания с осужденных участников банды добиваются семеро потерпевших. Сумма требований составляет 250 млн рублей, включая 150 млн рублей из стоимости наследственного имущества, оставшегося после смерти Сергея Цапка. В сентябре 2017 года после решения Октябрьского районного суда Краснодара около 120 млн рублей были списаны в пользу потерпевших со счета Надежды Цапок - матери лидера "кущевской " банды.

Ранее сообщалось, что банда Сергея Цапка действовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 годы. За это время ее участниками были убиты 19 человек. В ноябре 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил Цапка и других участников преступной группировки к лишению свободы на сроки от 19 лет до пожизненного и выплате крупных штрафов. В начале июля 2014 года Цапок неожиданно умер в медчасти СИЗО №1 Краснодара.

Первоначально потерпевшие по делу требовали взыскать с подсудимых 2 млрд 328,6 млн рублей. Наибольшие суммы исков предъявили Джалиль Аметов и Юрий Мироненко, оценившие в 1 млрд рублей каждый гибель своих детей и родственников в доме Сервера Аметова в станице Кущевской в ноябре 2010 года.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Кущевская, Анжела-Мария Цапок
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Московскую высшую школу социальных и экономических наук лишили аккредитацииМосковскую высшую школу социальных и экономических наук лишили аккредитации
Рособрнадзор пришел к выводу, что образовательные программы вуза, который давал возможность получить российский и британский дипломы, не соответствуют госстандартамПодробнее
 Медведев оценил будущий бюджет ПФР после изменений пенсионной системыМедведев оценил будущий бюджет ПФР после изменений пенсионной системы
По словам главы правительства, в случае принятия Думой предложений кабмина по повышению пенсионного возраста, бюджет Пенсионного фонда России станет более сбалансированнымПодробнее
 РКК "Энергия" в конце июня испытает на земле ракетный электродвигатель с йодомРКК "Энергия" в конце июня испытает на земле ракетный электродвигатель с йодом
Идея использовать реактивный йод в двигателе появилась еще в 1990-х годахПодробнее
 Госдума приняла закон о поправках в бюджет на 2018 годГосдума приняла закон о поправках в бюджет на 2018 год
На первом месте по объему дополнительно выделенных из бюджета средств оказались автомобилестроителиПодробнее
Советник Трампа по нацбезопасности займется подготовкой встречи президентов США и РФСоветник Трампа по нацбезопасности займется подготовкой встречи президентов США и РФ
Источники в Вашингтоне сообщают, что Джон Болтон может приехать в Москву уже на следующей неделеПодробнее
 Верховный суд РФ определил уважительные причины для переноса митинговВерховный суд РФ определил уважительные причины для переноса митингов
Митинги могут разрешить даже в случае неудобств для посетителей других мероприятийПодробнее
 После поправок в УК РФ досрочно освободятся более 100 тысяч человекПосле поправок в УК РФ досрочно освободятся более 100 тысяч человек
Депутаты ранее приравняли один день в СИЗО к полутора дням в колонииПодробнее
 Обвиняемого в более чем 40 заказных убийствах экстрадировали из Вены в МосквуОбвиняемого в более чем 40 заказных убийствах экстрадировали из Вены в Москву
Аслан Гагиев причастен к убийствам руководителей правоохранительных органов, чиновников и бизнесменовПодробнее
 Член правления "Интер РАО" не признала вину в шпионаже в пользу РумынииЧлен правления "Интер РАО" не признала вину в шпионаже в пользу Румынии
Карину Цуркан подозревают в передаче данных о крупных энергетических проектах России за рубежомПодробнее
 ФИФА констатировала рост телеаудитории чемпионата мира 2018 годаФИФА констатировала рост телеаудитории чемпионата мира 2018 года
Интерес к футбольному турниру проявляют во всех уголках планеты, сообщили в Международной федерации футболаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Самые яркие болельщицы ЧМ-201810 фото
21 июня
Самые яркие болельщицы ЧМ-2018
Международный день йоги6 фото
21 июня
Международный день йоги
Лучшие фото недели10 фото
15 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваВласти Москвы отклонили заявки оппозиции на акции против пенсионной реформыВ миреПорошенко второй раз за месяц поговорил с Путиным по телефонуВ РоссииМосковскую высшую школу социальных и экономических наук лишили аккредитацииВ РоссииМедведев оценил будущий бюджет ПФР после изменений пенсионной системыВ РоссииГосдума приняла закон о поправках в бюджет на 2018 годЭкономикаКозак заявил о временном характере заградительных пошлин на нефтепродукты

Аристархова сняли с должности первого заместителя министра культуры

Самые яркие болельщицы ЧМ-2018

Самые яркие болельщицы ЧМ-201810 фото

Главу Intel отправили в отставку

Цены на бензин в РФ с 10 по 18 июня снизились на 0,1%

Международные резервы РФ с 8 по 15 июня выросли на $1,4 млрд

Партия пенсионеров предложила увязать размер пенсии с возрастом выхода на нее

Законопроект ЕС обяжет онлайн-платформы фильтровать пиратский контент и платить издателям

Законопроект ЕС обяжет онлайн-платформы фильтровать пиратский контент и платить издателямДокумент может стать первым серьезным шагом в защите авторских прав в интернете на уровне ЕС с 2001 года Подробнее

Построенный для Ямал СПГ ледокол "Обь" спущен на воду

Три человека пострадали при пожаре в крымском пансионате

Гражданской жене Цапка не удалось добиться снятия ареста с $6 млн

Житель ЯНАО получил условный срок за убийство белого медведя на острове

Власти Москвы отклонили заявки оппозиции на акции против пенсионной реформы

Власти Москвы отклонили заявки оппозиции на акции против пенсионной реформыВ мэрии объяснили это проведением Чемпионата мира по футболу Подробнее

Россиян предупредили о вспышке сальмонеллеза в США

Уральского полпреда Холманских назвали кандидатом на пост главы совета директоров УВЗ

Московскую высшую школу социальных и экономических наук лишили аккредитации

Московскую высшую школу социальных и экономических наук лишили аккредитацииРособрнадзор пришел к выводу, что образовательные программы вуза, который давал возможность получить российский и британский дипломы, не соответствуют госстандартам Подробнее

Матч Англия - Тунис собрал самую большую телеаудиторию в году в Британии

До этого лидерство удерживала трансляция королевской свадьбы Подробнее

В Ливии отбили у боевиков два ключевых нефтяных порта

Двух террористов в "поясах смертников" задержали в Кабуле

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
CДания Дания1 : 1Матч завершенАвстралия АвстралияМатч завершенЭриксен (7) - Йединак (37, с пенальти)CФранция Франция– : –18:00Перу Перу18:00DАргентина Аргентина– : –21:00Хорватия Хорватия21:00