Гражданской жене Цапка не удалось добиться снятия ареста с $6 млн

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону в четверг отказал в иске Анжеле-Марии Цапок в снятии ареста с $6 млн, наложенного в обеспечение исков потерпевших по уголовному делу банды Сергея Цапка из станицы Кущевской, сообщил агентству "Интерфакс" директор юридической компании "Центр Правосудия" Армен Восканян.

"В суде Анжела-Мария Цапок (гражданская жена Сергея Цапка - ИФ) пыталась добиться отмены обеспечительных мер в отношении имущества и денежных средств преступного сообщества, действовавшего в станице Кущевская. Сегодня Железнодорожный суд в удовлетворении иска отказал", - сказал представитель компании, чьи юристы представляли интересы потерпевших.

Сумма порядка $6 млн была арестована на банковском счете заявительницы в 2010 году по ходатайству следственных органов, пояснил Восканян. В дальнейшем, после того, как банда Цапка была осуждена, обеспечительные меры были сохранены в рамках гражданских исков, которые подали потерпевшие. "Не исполненными оставались решения судов в пользу потерпевших на сумму порядка 200 млн рублей", - уточнил собеседник агентства.

В свою очередь, в Краснодарском крае на основании решений местных судов ожидается взыскание еще порядка 31 млн рублей со счетов Анжелы-Марии Цапок. "Сумма задолженности по сводному исполнительному производству составляет 30 млн 897 тыс. 268 руб. 05 коп. На текущую дату ожидается результат судебного разбирательства в Октябрьском районном суде города Краснодара по обращению взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах Цапок в пределах оставшейся суммы задолженности", - сообщили агентству "Интерфакс" в управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю.

В Краснодарском крае взыскания с осужденных участников банды добиваются семеро потерпевших. Сумма требований составляет 250 млн рублей, включая 150 млн рублей из стоимости наследственного имущества, оставшегося после смерти Сергея Цапка. В сентябре 2017 года после решения Октябрьского районного суда Краснодара около 120 млн рублей были списаны в пользу потерпевших со счета Надежды Цапок - матери лидера "кущевской " банды.

Ранее сообщалось, что банда Сергея Цапка действовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 годы. За это время ее участниками были убиты 19 человек. В ноябре 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил Цапка и других участников преступной группировки к лишению свободы на сроки от 19 лет до пожизненного и выплате крупных штрафов. В начале июля 2014 года Цапок неожиданно умер в медчасти СИЗО №1 Краснодара.

Первоначально потерпевшие по делу требовали взыскать с подсудимых 2 млрд 328,6 млн рублей. Наибольшие суммы исков предъявили Джалиль Аметов и Юрий Мироненко, оценившие в 1 млрд рублей каждый гибель своих детей и родственников в доме Сервера Аметова в станице Кущевской в ноябре 2010 года.