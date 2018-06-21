ВС РФ счел возможным возвращать взяткодателю деньги при контроле сделки оперативниками

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Деньги и другие ценности, переданные в качестве взятки или коммерческого подкупа, не могут быть возвращены взяткодателю, даже если он освобожден от уголовной ответственности, за исключением преступлений, совершенных под контролем оперативников, говорится в постановлении Пленума Верховного суда РФ.

"По делам о коррупционных преступлениях деньги, ценности и иное имущество, переданные в виде взятки или предмета коммерческого подкупа, подлежат конфискации и не могут быть возвращены взяткодателю либо лицу, совершившему коммерческий подкуп, в том числе в случаях, когда они освобождены от уголовной ответственности", - отмечается в документе.

В настоящее время, согласно УК РФ, от уголовной ответственности может быть освобожден человек, давший взятку или совершивший коммерческий подкуп, в случае, если он активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, стал жертвой вымогательства, либо добровольно сообщил правоохранительным органам о преступлении после его совершения.

В то же время, уточняется в постановлении пленума, "деньги и другие ценности, переданные в качестве взятки или предмета коммерческого подкупа под контролем органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, с целью задержания с поличным лица, заявившего требование о даче взятки или коммерческом подкупе, возвращаются их владельцу, если он до передачи ценностей добровольно сообщил о таком требовании".

По мнению экспертов, именно под это положение подпадает эпизод с дачей взятки $2 млн экс-министру экономразвития РФ Алексею Улюкаеву, на основании чего деньги должны быть возвращены их владельцу.