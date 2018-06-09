Улюкаева отправили в колонию №1 в Твери

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, приговоренный к восьми годам заключения за взятку, начал отбывать наказание в исправительной колонии №1 строгого режима в Перемерках (поселок в черте Твери), сообщил в субботу "Интерфаксу" информированный источник.

В региональном управлении УФСИН агентству заявили, что не имеют права давать информацию о местонахождении заключенных и не комментируют данную информацию.

Как сообщается на сайте регионального УФСИН, ИК-1 - исправительная колония строгого режима для мужчин, ранее не отбывавших наказание в виде лишения свободы. Лимит ИК-1 составляет 1535 мест, в том числе участок колонии-поселения 25 мест. На 1 января 2018 года фактическое наполнение - 1459 человек, в том числе на участке колонии-поселения 41 человек.

В учреждении действуют 16 отрядов, из которых два отряда с улучшенными материально-бытовыми условиями, один отряд для проведения отпусков и один отряд со строгими условиями отбывания наказания. В учреждении функционируют штрафной изолятор, помещение камерного типа и единое помещение камерного типа.

В настоящее время в ИК-1 по кооперации с Тверским вагонзаводом выпускается 100 наименований металлоизделий. В швейном цехе организован пошив сумок, рюкзаков, спецодежды для коммерческих фирм Москвы и Твери. Освоен выпуск полотенцесушителей из нержавеющей стали, чердачных и винтовых лестниц; действует участок по ремонту сельскохозяйственной техники.

В учреждении имеется своя хлебопекарня, развивается подсобное хозяйство: птицеводство яичного направления, производство овощей открытого и закрытого грунта.

Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года признал 62-летнего Улюкаева виновным в получении взятки в $2 млн от главы "Роснефти" и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Экс-министр на тот же срок лишен права занимать должности в органах власти и госкорпорациях.