Судьба $2 млн взятки Улюкаева решится в суде 29 июня

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы в конце июня решит судьбу $2 млн, которые бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев получил в качестве взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина.

"Судебное заседание по вопросам о разъяснении сомнений и неясностей, возникающих при исполнении приговора, в части денежных средств в размере 2 млн долларов, назначено на 29 июня в 9:00 по московскому времени", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

Она отметила, что в суд также поступило ходатайство о снятии ареста с имущества Улюкаева. "Вопрос о принятии заявления о снятии ареста с имущества Улюкаева к производству решается", - сказала пресс-секретарь.

Защита просит снять арест с имущества экс-министра в связи с тем, что он выплатил 130 млн рублей штрафа, назначенные ему по приговору суда. Согласно судебному решению, арест имущества сохраняется до выплаты штрафа.

Как ожидается, Улюкаев не будет участвовать в судебном разбирательстве.

Дело против Улюкаева

- Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года признал 62-летнего Улюкаева виновным в получении взятки в $2 млн от главы "Роснефти" Игоря Сечина.

- Экс-министру назначено наказание в виде восьми лет колонии строгого режима, штрафа в размере более 130 млн рублей и лишения права занимать должности в органах власти и госкорпорациях в течение восьми лет после отбывания тюремного срока.

- Мосгорсуд 12 апреля 2018 года незначительно изменил приговор, признав его по сути обвинения законным и обоснованным.

- 31 мая Улюкаев был этапирован к месту отбывания наказания.

- Свою вину Улюкаев не признает и настаивает на провокации со стороны главы "Роснефти" и ФСБ.