Минобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях Великой Отечественной войны

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - На официальном сайте Минобороны России накануне Дня памяти и скорби опубликованы исторические документы, рассказывающие о первых сражениях Великой Отечественной войны, сообщает военное ведомство.

"Департаментом информации и массовых коммуникаций Министерства обороны совместно с Центральным архивом Минобороны России была проведена масштабная работа по изысканию и оцифровке уникальных, ранее не публиковавшихся документов, рассказывающих о первых боях Красной Армии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди рассекреченных документов: директивы НКО СССР, приказы и донесения командиров воинских частей и соединений, которые первыми приняли на себя удар немецких войск, наградные документы с описаниями подвигов и первые указы руководства страны о награждениях орденами и медалями начальствующего и рядового состава Красной Армии.

"Также в проекте впервые представлена трофейная карта начального этапа "Плана Барбаросса", где, кроме подробного размещения у границ СССР группировок немецко-фашистских войск, обозначены планируемые направления основных ударов войск вермахта в первые дни войны", - сообщает Минобороны.