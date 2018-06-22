Что случилось этой ночью: пятница, 22 июня

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Российское министерство обороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях Великой Отечественной войны. Среди рассекреченных документов: директивы, приказы, донесения, наградные документы и первые указы руководства страны. Также впервые представлена трофейная карта начального этапа "Плана Барбаросса".

- Министерский комитет по мониторингу ОПЕК+ рекомендовал увеличить добычу нефти на 1 млн б/с. Как отметили участники совещания, распределение этого объема предполагается между всеми 24 странами, но реальные поставки на рынок будут меньше, потому что какие-то страны не смогут увеличить добычу. Против увеличения добычи выступал Иран: отмечается, что приглашенный на министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане покинул заседание после начала обсуждения.

- Сборная Хорватии победила команду Аргентины со счетом 3:0 в матче ЧМ-2018. Хорваты досрочно завоевали путевку в плей-офф; аргентинцы, набрав 1 очко в двух матчах, рискуют не выйти из группы