В ВШЭ назвали устаревшей систему проверок вузов после отзыва аккредитации у "Шанинки"

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ Исак Фрумин заявил, что лишение Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН, "Шанинка") аккредитации говорит о несовершенстве методов оценки в высшем образовании.

"Если можно, то стоило бы Рособрнадзору отозвать это решение и дать "Шанинке" месяц на исправление этих мелких формальных недостатков. Вообще ситуация, при которой это было сделано без обсуждения со столь уважаемым вузом, крайне странная", - сказал Фрумин "Интерфаксу" в пятницу.

По его словам, Рособрнадзор стал заложником устаревшей системы аккредитации высших учебных заведений, одна из ее главных проблем - это бюрократический, формальный подход. "Она проверяет бумаги, а не качество образования. И даже бумаги проверяет нелепые", - отметил Фрумин.

В мае в ВШЭ состоялось совместное заседание двух крупнейших ассоциаций вузов России - "Глобальные университеты" и "Ассоциация ведущих университетов", напомнил Фрумкин. Эти две организации раскритиковали существующий порядок государственной аккредитации вузов и призвали к его пересмотру. По мнению участников заседания, госаккредитация на сегодняшний день - избыточная процедура, которая генерирует тысячи страниц документов, но проверяет университет лишь по формальным признакам.

"Тенденция - это несовременные методы оценки", - добавил Фрумин.

Накануне Рособрнадзор отозвал аккредитацию у МВШСЭН - престижного негосударственного вуза, известного, в том числе, своими программами обучения совместно с Манчестерским университетом с выдачей двух дипломов - российского и британского. Отзыв аккредитации вызвал резонанс. По мнению преподавателей высшего учебного заведения, проверяющие действовали необъективно и предвзято. В Рособрнадзоре накануне заявили, что вуз снова может попробовать пройти аккредитацию только через год.

Вместе с тем в "Шанинке" заявили, что продолжат работу и без госаккредитации.