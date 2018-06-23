Кудрин после отзыва аккредитации у Шанинки заявил о необходимости пересмотра работы надзора

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что лишение Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН, Шанинка) государственной аккредитации лишний раз свидетельствует о необходимости пересмотра работы надзора, так как жесткие форматные критерии мешают работе университетов и противоречат целям развития России.

"Рособрнадзор лишил аккредитации Шанинку, один из лучших частных университетов. Снова "бумажные" претензии. Нужно кардинально перестраивать работу надзора", - написал Кудрин в своем твиттере в субботу.

Он напомнил, что Рособнадзором уже подготовлены поправки по более совершенной оценке качества образования. "Но нужно серьезно снижать формальные критерии. Они мешают работе университетов, противоречат целям развития страны", - считает Кудрин.

Он напомнил, что "лицензия Шанинки в силе". "Так что лишение госаккредитации не мешает продолжить образовательный процесс. В течение года (Шанинка - ИФ) сможет ее восстановить. Желаю всем шанинцам в этом успеха!", - написал он.

Рособрнадзор 21 июня отозвал аккредитацию у МВШСЭН - московского негосударственного вуза с хорошей репутацией, известного, в том числе, своими программами обучения совместно с Манчестерским университетом с выдачей двух дипломов - российского и британского. Отзыв аккредитации вызвал резонанс, по мнению преподавателей высшего учебного заведения, проверяющие действовали необъективно и предвзято. В Рособрнадзоре накануне заявили, что вуз снова может попробовать пройти аккредитацию только через год.

Как сообщалось в прошлом году по иску Рособнадзора был лишён лицензии на ведение образовательной деятельности ещё один известный частный вуз - Европейский университет в Санкт-Петербурге, учрежденный в 1994 году при активной поддержке мэра города Анатолия Собчака. В попечительский совет вуза входят А.Кудрин, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие.

Сложившуюся в России процедуру аккредитации вузов в мае критиковали представители ведущих университетов России на заседании в Высшей школе экономики.