Пресс-секретарь Роскомнадзора обвинил СК в нарушениях при его перевозке в суд

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, находящийся под домашним арестом за особо крупную растрату, попросил суд принять меры в связи с нарушениями закона при его транспортировке, передаёт корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Прошу суд вынести частное определение в адрес следственный группы на систематическое нарушение закона при транспортировке меня на проведение следственных действий и в суд", - огласил Ампелонский своt ходатайство в Мосгорсуде в пятницу.

Как он отметил, "законом установлено, что транспорт предоставляется контролирующим органом, однако этого не происходит". "Прошу вынести определение о прекращении указанных нарушений", - сказал чиновник.

В пятницу, Мосгорсуд рассматривает апелляционную жалобу защиты Ампелонского на продление ему домашнего ареста.

Ранее Басманный суд Москвы оставил Ампелонского, обвиняемого в особо крупной растрате, под домашним арестом до 7 августа. Тем же постановлением на аналогичный срок продлен домашний арест экс-начальника правового управления Роскомнадзора Бориса Едидина и бывшего советника гендиректора ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) Александра Весельчакова.

Адвокаты обжаловали это решение, настаивая на более мягкой мере пресечения для своих подзащитных.

Фигурантам инкриминируется растрата порядка 6 млн рублей (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Ранее они обвинялись в мошенничестве на 23 млн рублей (ч. 4 ст. 159), однако весной следствие изменило квалификацию их действий.

Уголовное дело в отношении должностных лиц Роскомнадзора было возбуждено в сентябре прошлого года и связано с фиктивным, по версии следствия, трудоустройством сотрудников ГРЧЦ, подконтрольного Роскомнадзору.

Никто из обвиняемых свою вину не признает.

Еще одна фигурантка дела - генеральный директор ГРЧЦ Анастасия Звягинцева в настоящее время находится под подпиской о невыезде.