В деле пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского остался один эпизод из девяти

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Следствие расследует только один эпизод растраты по делу пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского и двоих бывших сотрудников ведомства, заявила в суде адвокат одного из фигурантов Елена Вяткина.

"С того момента, как обвинение было переквалифицировано со статьи 159 на статью 160 УК РФ объём обвинения сократился в 8 раз. И из 9 эпизодов, ранее предъявляемых следствием, остался всего один", - сказала адвокат советника гендиректора ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) Александра Весельчакова.

В пятницу Мосгорсуд рассматривает апелляционную жалобу защиты Ампелонского на продление ему домашнего ареста.

Фигурантам инкриминируется растрата порядка 6 млн рублей (часть 4 статьи 160 УК РФ). Ранее они обвинялись в мошенничестве на 23 млн рублей (часть 4 статьи 159), однако весной нынешнего года следствие изменило квалификацию их действий.

Ранее Басманный суд Москвы оставил Ампелонского, обвиняемого в особо крупной растрате, под домашним арестом до 7 августа. Тем же постановлением на аналогичный срок продлен домашний арест экс-начальника правового управления Роскомнадзора Бориса Едидина и бывшего советника гендиректора ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) Александра Весельчакова.

Адвокаты просят отменить решение о продлении фигурантам меры пресечения и избрании более мягкой.

Уголовное дело в отношении должностных лиц Роскомнадзора было возбуждено в сентябре 2017 года и связано с фиктивным, по версии следствия, трудоустройством сотрудников ГРЧЦ, подконтрольного Роскомнадзору.

Никто из обвиняемых свою вину не признает.

Еще одна фигурантка дела - генеральный директор ГРЧЦ Анастасия Звягинцева - в настоящее время находится под подпиской о невыезде.