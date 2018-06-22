Врио главы Красноярского края Усс подал документы в избирком на выборы губернатора

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Врио губернатора Красноярского края Александр Усс подал в краевую избирательную комиссию документы на выдвижение в качестве кандидата на выборах главы региона, сообщили агентству "Интерфакс" в региональном избиркоме.

"Сегодня Усс подал в комиссию заявление на выдвижение, а уже с 15 по 25 июня сможет подать документы на регистрацию в качестве кандидата", - пояснили в комиссии.

Ранее сообщалось, что Усса утвердили официальным кандидатом на выборах губернатора края от партии "Единая Россия", за него проголосовали 85% делегатов региональной конференции.

Досрочные выборы главы региона пройдут 9 сентября - в Единый день голосования.

Усс родился 3 ноября 1954 года в Красноярском крае. Окончил Красноярский государственный университет, является доктором юридических наук, профессором. В 1990-е годы работал начальником правового управления и заместителем губернатора Красноярского края, являлся депутатом Совета Федерации РФ. С 1998 года являлся председателем Законодательного собрания Красноярского края.

В 2002 году участвовал в выборах губернатора края, однако во втором туре проиграл Александру Хлопонину.

В конце сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Красноярского края Виктора Толоконского и назначил Усса врио губернатора. Толоконский возглавлял регион три года - с сентября 2014 года.