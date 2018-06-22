Бывший вице-премьер Крыма получил 11,5 лет колонии за взяточничество

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Киевский райсуд Симферополя в пятницу признал бывшего заместителя председателя крымского правительства Олега Казурина виновным в получении крупной взятки и приговорил его к 11 с половиной годам лишения свободы и штрафу в 56 млн рублей, передает корреспондент "Интерфакса".

"Назначить наказание (. . .) в виде 11 лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 56 миллионов рублей", - сказал судья Виктор Можелянский.

Суд зачел в этот срок время, которое бывший вице-премьер Крыма провел под стражей (около одного года и четырех месяцев).

Бывшему чиновнику также запретили 10 лет работать на некоторых должностях.

Защита обжалует приговор, заявил журналистам один из адвокатов экс-чиновника Альберт Еремеев.

Казурин обвинялся по статьям Уголовного кодекса России 290 (получение через посредника взятки в особо крупном размере), 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере), 30 и 159 (приготовление к мошенничеству в особо крупном размере, совершенное с использованием служебного положения).

Прокурор в ходе прений требовал для него 12 лет лишения свободы и штрафа в 50 млн рублей.

Рассмотрение дела началось в январе текущего года, оно проходило в закрытом режиме по ходатайству потерпевшего.