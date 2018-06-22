Бывший вице-премьер Крыма получил 11,5 лет колонии за взяточничество

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Киевский райсуд Симферополя в пятницу признал бывшего заместителя председателя крымского правительства Олега Казурина виновным в получении крупной взятки и приговорил его к 11 с половиной годам лишения свободы и штрафу в 56 млн рублей, передает корреспондент "Интерфакса".
"Назначить наказание (. . .) в виде 11 лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 56 миллионов рублей", - сказал судья Виктор Можелянский.
Суд зачел в этот срок время, которое бывший вице-премьер Крыма провел под стражей (около одного года и четырех месяцев).
Бывшему чиновнику также запретили 10 лет работать на некоторых должностях.
Защита обжалует приговор, заявил журналистам один из адвокатов экс-чиновника Альберт Еремеев.
Казурин обвинялся по статьям Уголовного кодекса России 290 (получение через посредника взятки в особо крупном размере), 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере), 30 и 159 (приготовление к мошенничеству в особо крупном размере, совершенное с использованием служебного положения).
Прокурор в ходе прений требовал для него 12 лет лишения свободы и штрафа в 50 млн рублей.
Рассмотрение дела началось в январе текущего года, оно проходило в закрытом режиме по ходатайству потерпевшего.
Бывшего вице-премьера задержали по подозрению в получении взятки в феврале 2017 года, тогда же он был взят под стражу.
По данным Следственного комитета России, Казурин с августа по декабрь 2016 года получил через посредника часть от ранее оговоренной взятки в 27 млн рублей "за способствование им выбору одной из строительных фирм в качестве единственного поставщика при заключении контракта на строительство жилых домов в Керчи", а также общее покровительство структуре при исполнении контракта.
Летом 2016 года, по данным следствия, чиновник для "отмывания денег, полученных в качестве взятки", потратил часть средств на покупку квартиры и гаража для родственницы.
Кроме того, считает следствие, в январе 2017 года Казурин требовал от предпринимателя купить и передать ему автомобиль Lexus и нежилое помещение в Москве площадью не менее 200 квадратных метров за якобы оказанное содействие в получении двух госконтрактов на строительство объектов в Крыму, бизнесмен сообщил о вымогательстве взятки в правоохранительные органы.
Казурина назначили заместителем председателя Совета министров Крыма в январе 2016 года, в конце декабря того же года глава региона Сергей Аксенов освободил его от должности.