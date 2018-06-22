Михаил Горбачев: встречаться всегда лучше, чем обмениваться "любезностями"

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Первый президент СССР Михаил Горбачев считает, что ожидаемый саммит РФ-США должен вывести российско-американские отношения из тупика. Он убежден, что противодействие, которое оказывают организации встрече в Вашингтоне, не должно помешать переговорам. В интервью журналисту "Интерфакса" Вячеславу Терехову Горбачев напомнил, как встречался с Рональдом Рейганом в далеком 1986 году.

- В последние дни приходят сообщения, пока не подтвержденные, о возможности встречи президентов России и США уже в середине июля. Что вы думаете по этому поводу?

- Если это подтвердится, то могу сказать только одно: наконец-то! Встреча назрела, она необходима, и очень жаль, что ее не удалось организовать раньше. Но лучше поздно, чем никогда. Люди заждались!

- Сообщают, что и в администрации, и особенно в Конгрессе много противников такой встречи…

- Это не ново. Когда готовилась наша первая встреча с Рональдом Рейганом, его пытались буквально не пустить в Женеву. Недавно в Москву приезжал бывший посол Джек Мэтлок. Он мне рассказал, что тогдашний министр обороны Уайнбергер до последнего отговаривал президента. Но Рейган не поддался. Это прерогатива президента, ему и решать.

Встречаться всегда лучше, чем обмениваться "любезностями" через океан. Очень важно, что люди это понимают. Встретились лидеры США и КНДР, и хотя результаты встречи скромные, опросы показывают, что американцы это поддерживают. И я уверен, встречу президентов России и США люди давно ждут и надеются, что она станет первым шагом к нормализации отношений.

- Кажется, накопилось столько расхождений и противоречий, что сдвинуть отношения с мертвой точки невозможно.

- Вполне возможно, если будет проявлена политическая воля. Надо выделить главные приоритеты – это прежде всего обуздание гонки вооружений, стратегическая стабильность. Я жду, что президенты подтвердят приверженность главным договорам о ядерном разоружении – СНВ и РСМД. Дадут задание экспертам разобраться с взаимными претензиями и устранить их. По остальным проблемам – их действительно накопилось много – было бы правильно составить общую повестку дня и начать терпеливо их решать. То есть перевести всё в деловое русло, начать менять атмосферу отношений.

- Считаете ли вы необходимым, чтобы встреча закончилась подписанием совместного документа?

- Итоговый совместный документ необходим. Он нужен для выхода из тупика, в котором находятся российско-американские отношения.

- А не получится ли так, что саммит НАТО может сорвать эту встречу?

- Если у двух президентов – России и США – есть политическая воля, никто им не помешает. Вспоминаю Рейкьявик. Та встреча была очень нужна. Переговоры были в тупике. Но мы с президентом Рейганом встретились и то, о чем мы договорились, было реализовано.