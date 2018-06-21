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Трамп заявил о возможной встрече с Путиным в июле

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил о возможности встречи с российским лидером Владимиром Путиным в следующем месяце.

"Мы рассматриваем такую возможность", - цитирует в четверг агентство Bloomberg слова Трампа, сказанные на встрече с губернаторами штатов.

По данным неназванных собеседников агентства, существуют две возможности для такой встречи - до саммита НАТО, который состоится 11 июля в Брюсселе, и после визита Трампа в Великобританию 13 июля. При этом они уточнили, что эти планы пока не являются окончательными.

Ранее в четверг официальный представитель Совета национальной безопасности США Гарретт Маркис написал в твиттере, что советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон приедет в Москву, чтобы обсудить возможную встречу глав двух стран.

"Советник президента США Джон Болтон отправится 25-27 июня в Лондон, Рим, чтобы обсудить вопросы безопасности, и поедет в Москву, чтобы обсудить возможную встречу президента Трампа с Путиным", - сообщил он.

Ранее The Times со ссылкой на источники сообщила, что "американские официальные представители рассматривают возможность проведения встреч или перед саммитом НАТО, или же по завершении визита Трампа в Великобританию". При этом издание утверждает, что в Лондоне встревожены возможностью встречи в июле - особенно если эта встреча произойдет до саммита НАТО. Встреча Путина и Трампа, по словам собеседников британской газеты, может повлиять на обсуждение "сдерживания агрессии России" в ходе саммита альянса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 19 июня, что никакой ясности по встрече Путина с Трампом пока по-прежнему нет. Ранее он подчеркивал, что вариант проведения встречи президентов РФ и США до саммита НАТО не рассматривается.

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Теги: США, Дональд Трамп
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