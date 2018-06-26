СМИ назвали возможным местом встречи Трампа и Путина Хельсинки

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Переговоры президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина могут пройти в Хельсинки, пишет во вторник американская Politico со ссылкой на информированный источник.

"План потенциальной встречи еще находится на этапе согласования, заявил источник в Белом доме. Но в настоящее время в качестве предполагаемого места встречи рассматривается столица Финляндии, заявил источник, знакомый с организацией (встречи - ИФ)", - пишет газета.

Politico отмечает, что Хельсинки "может предложить Путину желаемую нейтральную площадку в стране, довольно близко расположенной от России, чтобы он смог вернуться в Москву к финальному матчу чемпионата мира по футболу 15 июля".

Представитель Белого дома не ответил на просьбу издания прокомментировать эту информацию. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отказался прокомментировать сообщения, что российско-американский саммит может состояться не в Австрии.

Ранее СМИ писали, что саммит РФ-США может пройти в Австрии 15 июля. По данным австрийской Kronen Zeitung, несколько дней назад в Вену прибыли российские и американские дипломаты, чтобы договориться о деталях встречи.