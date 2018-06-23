Самолет с перуанскими болельщиками сел в Тюмени с неисправным двигателем

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "ЮТэйр", полный перуанских болельщиков, сел в Тюмени с неисправным двигателем.

Как сообщили "Интерфаксу" в Росавиации, экипаж самолета ATR-72 выполнял рейс по маршруту Екатеринбург - Тюмень. На борту самолета находились болельщики футбольной сборной Перу, следовавшие транзитом через Тюмень в Москву.

"При заходе на посадку произошел сбой в работе турбовинтового двигателя №2. В пассажирский салон самолета в результате нештатной работы двигателя через систему кондиционирования попал задымленный от перегретого масла воздух", - сказали в Росавиации.

Это явление было кратковременным, вскоре в салон стал поступать чистый воздух.

Возгорания двигателя не произошло, ситуация находилась под полным контролем экипажа воздушного судна, обученного к выполнению посадки на тяге одного двигателя. Безопасности полетов угрозы не было, заявили в Росавиации.

"Экипаж произвел посадку в аэропорту назначения и самостоятельно зарулил на место стоянки. Пассажиры были высажены штатно, без применения аварийных средств, и по трапу аэропорта покинули борт самолёта в обычном режиме", - сказал собеседник агентства.

Расследованием всех обстоятельств и причин произошедшего события занимается комиссия Тюменского управления Росавиации.

Ранее на этой неделе произошел инцидент с самолетом, на котором сборная Саудовской Аравии летела в Ростов-на-Дону из Петербурга. Как тогда пояснили в Росавиации, один из двух двигателей самолета работал нештатно, что сопровождалось выбросом пламени из реактивного сопла. Однако в ведомстве заявили, что безопасности полета ничего не угрожало. Экипаж самолета произвел посадку при двух работающих двигателях, никто не пострадал.