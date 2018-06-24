Энергетики заявили о восстановлении энергоснабжения в Барнауле

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Энергетики группы компаний "Россети" полностью восстановили электроснабжение потребителей Барнаула, оставшихся без света во время аномального грозового фронта, сообщает пресс-служба "Россетей".

"К настоящему времени все потребители запитаны по резервным схемам. Персонал филиала "Россетей" продолжает восстановительные работы на линии электропередачи 110 кВ, которая была повреждена в результате мощного циклона", - говорится в пресс-релизе.

По данным "Россетей", в результате грозового фронта было нарушено энергоснабжение части Барнаула (всего около 85 тыс. человек).

Как сообщалось, около 21:00 по местному времени в субботу в Барнауле после 38-градусной жары начался ливень с грозой и штормовым ветром. На проспекте Ленина была сломлена стрела строительного крана, погиб крановщик. При столкновении плавучего кафе с опорой моста на реке Обь пострадали 15 человек. Также сообщалось о поваленных деревьях, унесенных с пляжей шезлонгах, повреждении металлических рекламных конструкций, сорванных кровлях с шести жилых домов, опрокинутом транспорте. В результате порывов на линиях электропередачи без энергоснабжения остались жители около 10 поселков Барнаула, а также двух улиц в центре города.