МАК подключится к расследованию жесткой посадки вертолета в ХМАО

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) выяснит причины жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), произошедшей 22 июня, в результате которой погиб пилот, сообщается на сайте МАК.

"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 22 июня вертолет Ми-2, принадлежащий авиакомпании "Геликс", совершил жесткую посадку в болотистой местности примерно в 7 км от города Лангепаса. Пилот погиб. По версии следствия, вертолет возвращался в Сургут из Лангепаса, где выгрузил транспортируемый груз.

Следствие рассматривает в качестве основных причин крушения техническую неисправность вертолета, ошибку пилотирования и ухудшение состояния здоровья пилота.

По факту жесткой посадки вертолета следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.263 УК РФ).