Власти Екатеринбурга отказали "Яблоку" в проведении акции против пенсионной реформы

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Министерство общественной безопасности Свердловской области, вначале рекомендовавшее региональным отделениям партий "Яблоко" и "Парнас" перенести митинг против пенсионной реформы 1 июля из центра Екатеринбурга на окраину, затем вообще отказалось согласовывать его проведение, сообщил "Интерфаксу" представитель регионального отделения "Яблока".

"Мы приняли решение, что будем проводить митинг в парке Камвольного комбината, но когда пришли с этим решением в министерство общественной безопасности региона, нам сказали, что не согласовывают 1 июля акцию и предложили выбрать другой день для нее", - отметил собеседник агентства.

По его словам, причины отказа не ясны, он будет обжалован в суде.

Кроме того, "Яблоко" готово поддержать в том же парке 3 июля митинг, заявку на проведение которого подало свердловское отделение "Левого фронта". "Это будет рабочий день. Понятно, что придет немного людей, но сколько смогут - придут", - добавил представитель регионального отделения "Яблока".

Как говорится на странице регионального "Левого фронта" "ВКонтакте", отделение и координационный совет "Союза трудящихся Свердловской области" подали уведомление о проведении в Екатеринбурге 3 июля с 14:00 митинга в знак протеста против повышения пенсионного возраста.

Комментарий в региональном министерстве общественной безопасности "Интерфаксу" получить не удалось.