Скворцова в свете пенсионной реформы напомнила о тотальном омоложении людей

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова не сомневается, что продление профессиональной активности человека удлиняет его жизнь.

По ее словам, согласно исследованиям ВОЗ, "идет тотальное омоложение людей".

"Например, в 2003 и 2013 году один и тот же когнитивный уровень имели люди в возрасте 50 и 58 лет соответственно. Таким образом, незаметно для нас всех замедлилось снижение когнитивных способностей в старших возрастных группах", - отметила министр в комментарии "Интерфаксу".

Также весь мир обращает внимание на борьбу с вредными привычками, подчеркнула Скворцова.

Отвечая на вопрос, позволяет ли здоровье российских женщин 55+ и 60+ говорить о повышении пенсионного возраста, она заявила. что профессиональная активность "безусловно, работает в плюс".

"Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность", - сказала Скворцова,

"Если оценивать жизнь сегодняшних россиян, то очевидно совершенно, что женщина 55 лет в народном менталитете уже считается молодой или средних лет, но ближе к молодому возрасту. А мужчина 60 лет тоже не представляется списанным с точки зрения активной деятельности", - добавила она.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения в пенсионном законодательстве планируется проводить поэтапно, начиная с 2019 года.

Глава Минздрава в связи с этим заявила, что предлагаемые правительством параметры и темпы повышение пенсионного возраста дадут возможность россиянам за 16 лет адаптироваться к новым реалиям.