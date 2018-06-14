Топилин пообещал заняться трудоустройством пожилых людей

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что в правительстве даны поручения Роструду помочь трудоустройству пожилых граждан в связи с повышением пенсионного возраста, однако подчеркнул, что не считает это серьезной проблемой.

"Что касается рынка труда - мы здесь тоже не видим каких-то серьезных проблем, хотя, безусловно, предпринять дополнительные усилия здесь потребуется, и сегодня были даны соответствующие поручения федеральной службе по труду и занятости", - сказал Топилин на брифинге в правительстве.

Он напомнил, что в объявлениях о вакансиях в соответствии с антидискриминационным законодательством нельзя вписывать ограничения по возрасту. "Это не все соблюдают, в том числе, те, кто печатает эти объявления, поработаем в этом направлении", - сказал министр.

Топилин также высказал мнение, что рабочие места, занятые молодежью и пожилыми людьми - это разные категории в сфере труда, и старшее поколение обладает ценными компетенциями, опытом и знаниями, востребованными на предприятиях.

Ранее глава правительства Дмитрий Медведев на заседании кабмина заявил, что поручил Роструду решить проблему трудоустройства людей старшего возраста.

"Если граждане хотят работать, они должны работать, тем более, что доход от такой работы всегда выше пенсии. И нам необходимо обеспечить людям в нашей стране такую возможность", - заявил Медведев, представляя предложения правительства по повышению пенсионного возраста.

Между тем, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что сдержанно относится к вопросу о повышении пенсионного возраста и считает важным соблюсти при этом права пожилых людей и молодежи.

"Я, честно говоря, очень сдержанно отношусь (к повышению пенсионного возраста - ИФ), потому что будет препятствие для молодежи, занятие их рабочих мест.<...> Мы понимаем, что сегодня возраст людей активных стал выше. Мы понимаем социальные проблемы и сами люди хотят работать", - сказала она журналистам в Екатеринбурге.